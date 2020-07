Na Aljaski močan potres z magnitudo 7,8

Leta 1964 250 smrtnih žrtev

Območje Aljaske je del seizmološko zelo aktivnega pacifiškega ognjenega obroča. Najhuje je bilo marca leta 1964, ko je območje prizadel potres magnitude 9,2, najhujši, ki so ga kadar koli izmerili v Severni Ameriki. Potres je uničil glavno mesto Anchorage, cunamiji pa so poleg Aljaske prizadeli tudi obalo ZDA in Havaje. Skupno je bilo več kot 250 smrtnih žrtev.

Pred obalo Aljaske se je nekaj po 22. uri po lokalnem času (okoli 8. ure po srednjeevropskem času) zgodil močan potres z magnitudo 7,8, po katerem so izdali tudi opozorilo pred nevarnostjo cunamija. Kot poroča portal Alaska Public Media, so ga sicer približno dve uri zatem preklicali.Prebivalci območja med mestoma Homer in Unalaska so se po razglasitvi nevarnosti, ob kateri so se zaslišale sirene, selili na višje predele.Epicenter potresa je bil okoli 120 kilometrov južno od mesta Chignik v globini deset kilometrov, čutili so ga tudi na več sto kilometrov oddaljenih območjih. V Nacionalnem centru za opozarjanje pred cunamiji so sicer predvideli, da bi lahko val cunamija ponoči dosegel skrajni jugozahod Aljaske, območje od Aleutskih otokov do otoka Kodiak.Na srečo se to ni zgodilo. Z območja Sand Pointa, ki bi bil prvi na udaru, so okoli 23. ure po lokalnem času poročali le o »zelo majhnem« valu.Najmočnejšemu sunku potresa je sicer sledilo še več šibkejših. Najmočnejši med temi je imel magnitudo 5,7. O posledicah oziroma škodi še ne poročajo.