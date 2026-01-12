Zaradi mraza po Evropi odpovedujejo lete, v Srbiji izredne razmere

Sneg in mraz danes povzročata težave v več evropskih državah. V nekaterih nemških zveznih deželah so danes zaradi nevarnosti poledice zaprte šole, letalski promet je moten. V BiH zaradi izredno nizkih temperatur velja oranžno vremensko opozorilo, v Srbiji so zaradi snega izredne razmere v več občinah. Na Škotskem pa težave povzročajo poplave.

V večjem delu Nemčije je danes velika nevarnost poledice. Nemška meteorološka služba DWD je zato izdala vremensko opozorilo za več zveznih dežel. V najbolj naseljeni zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija so zaradi nevarnosti poledice zaprte številne šole, prav tako kot v Spodnji Saški in Bremnu.

Na letališču v Frankfurtu so zaradi snega in ledu danes odpovedali okoli sto letov. Tiskovna predstavnica podjetja Fraport, ki upravlja letališče, je pri tem opozorila, da bi jih lahko odpovedali še več, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izredne razmere na Balkanu

V BiH je zaradi izredno nizkih temperatur od nedelje od 22. ure do danes do 10. ure veljalo oranžno vremensko opozorilo. V večjem delu države se je živo srebro davi spustilo na –10 do –16 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da nizke temperature predstavljajo tveganje za starejše, otroke in kronične bolnike.

Frankfurt na Majni FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V Srbiji zaradi snega veljajo izredne razmere v enajstih občinah, večinoma na zahodu države. Več kot 6000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poroča spletni portal N1 Srbija. Povsod po Srbiji so bile temperature davi pod lediščem. Po poročanju srbske radiotelevizije RTS zaradi vremena nastajajo motnje v železniškem prometu.

Zelo nizke temperature so davi izmerili tudi na Hrvaškem. Najhladneje je bilo po podatkih avtomatskih vremenskih postaj v Štrigovi v Medžimurju blizu meje s Slovenijo, kjer se je živo srebro spustilo do –19,7 stopinje Celzija, poroča hrvaški portal N1.

Več tisoč turistov ujetih na severu Finske

Več tisoč turistov je ujetih na Laponskem na severu Finske, potem ko so v nedeljo na letališču Kittila odpovedali vse lete, ker se temperature niso dvignile nad –35 stopinj Celzija. Odpovedali so lete v London, Bristol, Manchester, Pariz in Amsterdam. Verjetno bo tako tudi danes, saj so meteorologi napovedali do –39 stopinj Celzija.

Beograd FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Lete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, medtem ko lahko na tleh zamrzne oprema za vzdrževanje in preskrbo z gorivom, poroča britanski BBC. Upravljavec letališča Finavia je za javno radiotelevizijo Yle povedal, da vlaga v zraku dodatno poslabšuje razmere, saj povzroča spolzko zmrzal.

Neobičajno nizke temperature so Laponsko prizadele po tem, ko so neurja na severu Evrope v zadnjih dneh povzročila zimske razmere in motnje v prometu tudi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji.

Laponska, ki se razteza čez sever Norveške, Švedske in Finske, je sicer znana po mrazu in snegu, vendar se v regiji na Finskem povprečne zimske temperature gibljejo pri okoli –14 stopinj Celzija z občasnim padcem na –30 stopinj.

Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij, na drugo, južnejše laponsko letališče Rovaniemi pa tisti, ki želijo obiskati božičkovo vas, še navaja BBC.