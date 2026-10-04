Zaradi nalivov v Kataloniji smrtne žrtve in poplavljene ulice

Dele Španije so ta konec tedna zajeli močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljnjo nevarnost poplav in razlivanja rek.

»Kot kaže, sta umrli dve osebi, ena pa je pogrešana,« je na današnji novinarski konferenci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal poveljnik gasilcev v Kataloniji David Borrell. Ena od žrtev je umrla, potem ko se je v kampu v Torderi zrušil zid, druga pa je utonila v poplavljeni garaži v kraju Montorns del Valles. Oba kraja ležita v provinci Barcelona.

»Treba je ravnati skrajno previdno in upoštevati priporočila,« je na omrežju X zapisal katalonski predsednik Salvador Illa. Zaradi močnega deževja, ki se je začelo v soboto popoldne, so oblasti prebivalce na območjih, ki bi jih neurje lahko najbolj prizadelo, pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in odpovedale javne prireditve. V delih Barcelone in Girone so še razmere naprej izjemno nevarne. Ponoči je na številnih območjih padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, je sporočila španska meteorološka agencija Aemet.

Madrigueras FOTO: Jose Jordan/AFP

Posnetki iz kraja L'Hospitalet de Llobregat v bližini Barcelone kažejo poplavljene ulice in ljudi, kako stojijo do kolen v vodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po pisanju časnika La Vanguardia so gasilci v regiji prejeli minulo noč več kot tisoč klicev na pomoč. Večinoma je šlo za poplavljene kleti in druge prostore ter podrta drevesa. Gasilci so prav tako reševali voznike, ki so ostali ujeti v vozilih. Zaradi močnega deževja so poplavljene ceste tudi na območju okoli mesta Bilbao v Baskiji, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah španskih medijev je v soboto med nevihto v kraju Madrigueras v osrednji Španiji na svojem domu utonila 102 leti stara ženska. Španski premier Pedro Sanchez je na omrežju X izrazil sožalje njenim svojcem.