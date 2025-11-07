Zaradi napovedi izstopa iz istanbulske konvencije na ulice na tisoče ljudi

Na ulicah latvijske prestolnice Riga je v četrtek množica ljudi protestirala proti izstopu države iz istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. Po navedbah policije se je na shodu zbralo okoli 10.000 ljudi, kar pomeni, da je šlo za ene največjih demonstracij v državi v zadnjih letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Latvijski parlament je prejšnji teden podprl predlagani zakon o izstopu iz konvencije, ki ga je vložila opozicija, podprli pa so ga tudi poslanci Zveze zelenih in kmetov, ene od treh strank v vladi desnosredinske premierke Evike Silina. Predsednik države Edgars Rinkevičs ga je v ponedeljek zavrnil in ga vrnil poslancem v ponovno obravnavo.

Po vetu predsednika bi moral parlament zakon poslati pristojnemu odboru, ki bi preučil predsednikove ugovore in določil datum za novo razpravo. Če bo parlament zakonodajo ponovno sprejel brez sprememb, ga predsednik ne bo mogel še drugič zavrniti. A poslanci so razpravo o izstopu iz konvencije v sredo preložili za eno leto.

Vprašanje je sicer razdelilo državo in sprožilo že več demonstracij.

Istanbulska konvencija opredeljuje nasilje nad ženskami kot kršitev človekovih pravic in zajema različne oblike nasilja na podlagi spola. Dokument, ki zahteva, da države uvedejo pravni okvir za zaščito žensk pred nasiljem, je podpisalo 45 držav in Evropska unija.