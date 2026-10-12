Prenosna baterija zanetila požar na letalu, pilot moral zasilno pristati

Na letu indijskega prevoznika IndiGo iz Delhija v Chennai je včeraj zagorela prenosna baterija v predalu za ročno prtljago nad sedeži. Posadka je požar obvladala, pilota pa sta letalo zaradi varnosti preusmerila v Hyderabad, kjer je varno pristalo. Na krovu je bilo več kot 180 potnikov, poškodovanih ni bilo.

Družba IndiGo je sporočila, da je posadka hitro ukrepala, za nadaljevanje poti pa je zagotovila nadomestno letalo, poroča portal Independent.

Pri družbi IndiGo so se podobni incidenti zgodili že prej. Maja 2026 je na letu iz Hyderabada v Chandigarh po pristanku zagorela prenosna baterija. Dim in ogenj sta se razširila po kabini, zato je posadka evakuirala potnike. Šest ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč. Oktobra 2025 je baterija zagorela še na letalu, ki je na letališču v Delhiju čakalo na vzlet.