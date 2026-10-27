Zaradi nasilja po svetu vsak dan umre 25 žensk in deklet

V času naraščanja števila civilnih žrtev in spolnega nasilja po svetu v povezavi s konflikti in nasiljem vsak dan izgubi življenje najmanj 25 žensk in deklet, so v ponedeljek v poročilu opozorili Združeni narodi. Število žensk, umrlih v oboroženih konfliktih, se je od leta 2021 podvojilo.

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V oboroženih spopadih je lani izgubilo življenje več kot 37.000 civilistov. Vsaka četrta smrtna žrtev pa je bila ženska ali dekle, s čimer se je delež od leta 2021 podvojil, piše v letošnjem poročilu o ženskah, miru in varnosti.

»V vojnah je ujetih več žensk in deklet kot kadarkoli v zadnjih desetletjih. Kljub temu se vojaški izdatki še naprej povečujejo, razvojna pomoč pa upada, čeprav vlaganje v vodstvene vloge žensk, preprečevanje konfliktov in utrjevanje miru še nikoli ni bilo tako nujno,« je dejala direktorica agencije ZN za ženske Sima Bahous.

Približno 750 milijonov žensk in deklet živi v radiju 50 kilometrov od aktivnega konflikta, kar je 40 milijonov več kot leta 2024 in več kot kdaj prej po letu 1990.

Za ženske in dekleta, ki so ujete v vojnah, pa grožnje ne predstavljajo le bombe. Od leta 2022 do 2025 so namreč zaznali štirikratni porast števila primerov spolnega nasilja, povezanega s konflikti. Kljub izzivom pa se ženske še naprej trudijo varovati svojo skupnost in krepiti mir.

»Ženske po vsem svetu se vsak dan trudijo za končanje vojn in uveljavitev miru – ščitijo preživele, ohranjajo povezanost skupnosti in preprečujejo nasilje, še preden se sploh začne. Njihovo delo je ena najboljših naložb v mir, ki jih lahko svet opravi,« je še poudarila Bahousova.

Lani je v 57 mirovnih pogajanjih po svetu sodelovalo le pet odstotkov žensk. FOTO: David Ryder/Reuters

Si pa pri Združenih narodih prizadevajo, da bi bilo več žensk vključenih v mirovna pogajanja. Lani je namreč v 57 mirovnih pogajanjih po svetu sodelovalo le pet odstotkov žensk, medtem ko je bil leto prej ta delež sedem odstotkov.

V svetovni organizaciji so prepričani, da je to posledica pomanjkanja vlaganj v to področje. Pri tem v poročilu navajajo tudi nekaj primerov dobre prakse v državah donatorkah.

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Med drugim so izpostavili Slovenijo, ki je podvojila delež programsko usmerjene dvostranske razvojne pomoči, ki vključuje tudi vidik zastopanosti žensk. ZN v poročilu pozivajo še k zaščiti vseh žensk in deklet ter njihovih pravic, k njihovemu dejanskemu sodelovanju pri zagotavljanju miru in varnosti ter k trajnim vlaganjem v preprečevanje konfliktov in gradnjo miru pod vodstvom žensk.