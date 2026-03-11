Zaradi neeksplodirane bombe v Dresdnu evakuirali 18.000 ljudi

Velik del središča nemškega mesta Dresden bodo morali danes evakuirati, saj so tam odkrili veliko neeksplodirano britansko bombo iz časa druge svetovne vojne, poroča BBC.

Eksplozivno napravo, težko približno 250 kilogramov, so našli v bližini nekdanjega mostu Carola, ki se je leta 2024 zrušil v reko Elbe. Po navedbah dresdenskih gasilcev gre za največjo evakuacijo v zgodovini mesta zaradi takšnega incidenta, saj bo prizadela približno 18.000 prebivalcev, turistov in dnevnih migrantov.

Mesto Dresden je bilo 13. februarja 1945 tarča obsežnega bombardiranja britanskih letal. V naslednjih dneh so britanske in ameriške sile na mesto odvrgle skoraj 4000 ton bomb. V nastalem ognjenem viharju je umrlo približno 25.000 ljudi, zgodovinsko mestno središče – nekoč znano kot »dragulj« zaradi svoje baročne in rokokojske arhitekture – pa je bilo skoraj povsem uničeno.

Območje starega mestnega jedra bo zaprto do 9. ure zjutraj. Med evakuiranimi območji so tudi nekatere najbolj znane mestne znamenitosti, med njimi znamenita luteranska cerkev Frauenkirche, palača Dresden ter operna hiša Semperoper. V območju evakuacije se nahajajo tudi policijski sedež, parlament Saške zvezne dežele, več ministrstev, domovi za starejše in negovalne ustanove, vrtci ter druge socialne institucije.

Mestne oblasti so za evakuirane pripravile začasno namestitev v razstavnem centru Dresden, kamor bodo od 7. ure zjutraj vozili dodatni avtobusi in tramvaji. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo trajalo, da bodo strokovnjaki bombo varno deaktivirali.

Med rušenjem ostankov mostu Carola so sicer že lani našli štiri druge neeksplodirane bombe. Bombardiranje Dresdna velja za eno najbolj spornih dejanj zaveznikov v drugi svetovni vojni. Nekateri zgodovinarji menijo, da je bilo strateško upravičeno, drugi pa ga označujejo za vojni zločin. Obnova mesta je trajala desetletja; med drugim so ponovno zgradili tudi operno hišo Semperoper in cerkev Frauenkirche.