Zaradi neprostovoljne kontracepcije 67 žensk zahteva odškodnino

67 žensk z Grenlandije od danske vlade zahteva odškodnino, in sicer zaradi neprostovoljne kontracepcije v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot so pokazali zapisi iz državnega arhiva, so samo med letoma 1966 in 1970 ženskam, med njimi so bile nekatere stare komaj trinajst let, brez njihove vednosti oziroma soglasja vstavili hormonsko spiralo (IUD), poroča BBC.

Razsežnost omenjene »zdravstvene« kampanje je bila lani razkrita v podkastu, ki ga je objavila danska televizijska postaja DR.

Preiskava naj bi bila sicer zaključena leta 2025, a skupina 67 žensk, med katerimi so nekatere danes v svojih sedemdesetih letih, želi odškodnino že zdaj. Vsaka zahteva dobrih 42.000 dolarjev. Komisija, ki sta jo za preiskavo programa ustanovili danska in grenlandska vlada, pa svojih ugotovitev ne bo podala do maja 2025.

Omejevanje rodnosti med avtohtonim prebivalstvom

Najmanj 4500 ženskam so omenjeno hormonsko kontracepcijo vstavili v okviru programa, ki je bil namenjen omejevanju rodnosti med avtohtonim prebivalstvom. Grenlandska vlada ocenjuje, da je bilo do konca leta 1969 35 odstotkov žensk, ki bi lahko imele otroke, na tej hormonski kontracepciji.

Psihologinja Naja Lyberth, ki je sprožila odškodninski zahtevek, je dejala, da ne želijo čakati na rezultate preiskave. »Staramo se. Najstarejše med nami, ki smo imele spiralo vstavljeno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, smo bile rojene v štiridesetih letih in se bližamo 80.«

Grenlandija ima samo 57.000 prebivalcev in je hkrati največji otok in najsevernejše območje na svetu. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Spirale ginekologi odkrili šele zdaj

Opozorila je še, da so bile v nekaterih primerih nameščena kontracepcijska sredstva prevelika za telo deklet, kar je povzročilo resne zdravstvene zaplete ali celo neplodnost, v drugih primerih pa ženske sploh niso vedele za spirale, dokler jih niso pred kratkim odkrili ginekologi.

Takratno dansko vlado je Naja Lyberth obtožila, da je želela nadzorovati število grenlandskega prebivalstva, da bi prihranila pri socialni pomoči. »Že zdaj je popolnoma jasno, da je vlada prekršila zakon, ko je kršila naše človekove pravice in nam povzročila resno škodo,« je dejala. Pričakuje, da bo vlada sicer zavrnila zahtevo, dokler ne bodo znani rezultati komisije.

Lani se je Danska opravičila in plačala odškodnino šestim Inuitom, ki so bili v petdesetih letih 20. stoletja odvzeti njihovim družinam kot del poskusa oblikovanja dansko govoreče elite na Grenlandiji. Grenlandija ima samo 57.000 prebivalcev in je hkrati največji otok in najsevernejše območje na svetu. Ozemlje ima svojo zastavo, jezik in predsednika vlade, čeprav so njegova valuta, pravosodni sistem ter zunanje in varnostne zadeve še vedno pod nadzorom Danske. Grenlandija, ki je danes delno suvereno ozemlje Danske, je bila do leta 1953 danska kolonija.