Močno sneženje in led pred prazniki povzročili pravi kaos

Nizke temperature – okrog - 40 stopinj Celzija, močno sneženje in led so pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki v osrednjem delu ZDA povzročili pravi kaos, pišejo tudi mediji. Odpovedanih je bilo več tisoč letov, zaprte so glavne ceste po osrednjemu delu ZDA. Opozorila o hudih zimskih razmerah prihajajo tudi iz Kanade.

Močno sneženje in veter sta prekrižala počitniške načrte v enem najbolj obremenjenih obdobij v letu, ko se je z Arktike spustila ogromna hladna fronta in »zmrznila« oziroma ohromila osrednji del ZDA, navaja AFP.

Opozorila pred ozeblinami

»To ni kot zasneženi dan, ko ste bili otrok,« je novinarjem dejal predsednik Joe Biden. »To so resne stvari.« Meteorologi pravijo, da je ponekod tako mrzlo, da lahko vsak, ki se odpravi ven, v nekaj (približno desetih) minutah dobi ozebline. Ozebline nastanejo, ko je pretok krvi zmanjšan, pogosto v okončinah, kot so nos in lica ali prsti na rokah in nogah. Pomanjkanje tople krvi lahko povzroči zmrzovanje in razpoke tkiva, v nekaterih primerih pa tudi amputacijo.

Prizor iz Chicaga. FOTO: AFP

Zaradi močne zimske nevihte na Arktiki je več kot 135 milijonov ljudi dobilo opozorilo o vremenskih razmerah ob koncu tedna pred najbolj obremenjenimi potovalnimi dnevi v letu. Opozorila se raztezajo od obale do obale in segajo daleč na jug do ameriško-mehiške meje in Floride, piše BBC. Ohladitev bi lahko prinesla najbolj leden božič v zadnjih desetletjih, pravijo vremenoslovci.

Državna meteorološka služba (NWS) je sporočila, da so do konca tega tedna v nekaterih delih države možne temperature od okoli - 45 stopinj Celzija do - 56 stopinj Celzija.

Meteorologi pravijo, da bi lahko zimska nevihta do danes postala »bombni ciklon«. To je, kot navaja BBC, izraz za eksplozivno nevihto, ki se hitro okrepi, njen osrednji zračni tlak pade za najmanj 24 milibarov v 24 urah.

V Chicagu naj bi se temperatura spustila do okoli -40 stopinj Celzija. FOTO: AFP

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je zaradi pričakovanja neurja razglasila izredne razmere. Grožnja poplav in ledenih zastojev bo »v naši skupnosti povzročila veliko škode«, je dejala. Ledeni zastoji nastanejo, ko veliki kosi ledu blokirajo tok reke in lahko povzročijo poplave. Guvernerji Kentuckyja, Severne Karoline, Zahodne Virginije, Georgie in Oklahome so prav tako razglasili izredne razmere, medtem ko je Wisconsin razglasil »izredne razmere na področju energetike«, piše BBC.

Guverner Ohia, Mike DeWine, je dejal, da gre za »edinstveno in nevarno situacijo, sploh ker ljudje v tem času potujejo, da bi bili z najdražjimi za božič. Florida naj bi doživela najhladnejši božič v zadnjih 30 letih.

Zaprta cesta v Koloradu. FOTO: Jason Connolly/AFP

Zaradi snega in vetrov možni izpadi električne energije

NWS je to opisal kot enkratni vremenski dogodek in včeraj zapisal, da naj bi vzhodno obalo danes dosegel življenjsko nevarni mrzli veter. Sneženje in močni vetrovi naj bi povzročili škodo in izpade električne energije na srednjem zahodu in v Kanadi. NWS je opozoril, da bi se lahko v naslednjih nekaj dneh izenačili ali podrli več kot sto dnevnih nizkih temperaturnih rekordov.

V Koloradu so temperature padle rekordno nizko, zabeležili so - 22 stopinj Celzija. Mesto Cheyenne v Wyomingu je postavilo rekord za največji enourni padec temperature. Skoraj ducat rekordno nizkih temperatur so zabeležili tudi v sosednji Montani. Nevihte so tudi prizadele Severno in Južno Dakoto.

Zimske razmere v Quebecu v Kanadi. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

V Chicagu do sobote velja opozorilo o zimski nevihti, ki s seboj prinaša več centimetrov snega in veter s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. V Kanadi se večji del Ontaria in deli Quebeca prav tako pripravljajo na veliko zimsko nevihto, ki naj bi trajala do božičnega konca tedna.

Po podatkih spletnega mesta FlightAware je bilo v četrtek in petek v ZDA odpovedanih že več kot 5300 letov. V pričakovanju motenj potovanja so glavne letalske družbe, vključno z Unitedom, Delto in American, ponudile opustitev pristojbin za potnike, ki želijo prestaviti svoje lete.