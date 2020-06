Beograd je popoldne zajelo močno neurje, ki mu je sledilo grmenje in dež, padavine pa so tako obilne, da je življenje v glavnem srbskem mestu zastalo. Tramvaji in trolejbusi so zaradi velike količine vode prenehali obratovati, prav tako imajo velike težave avtomobili.Vremenoslovci slabo vreme z obilo nevihtami v Beogradu napovedujejo tudi za jutri.Tramvaji so v Beogradu prenehali voziti ob 19.30, neurje pa je lomilo tudi drevje, zato je poškodovanih nekaj avtomobilov.