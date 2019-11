Zaradi obilnega deževja več deset mrtvih v Kongu

FOTO: Ange Kasongo/Afp

V prestolnici Demokratične republike Kongo je zaradi obilnega deževja življenje izgubilo že 36 ljudi. V glavnem mestu Kinšasa je ponoči začelo izjemno deževati, škoda v mestu je ogromna, za številne pa so bili usodni zemeljski plazovi, poroča tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na mestne oblasti. Med umrlimi je tudi otrok, ki ga je stresla elektrika.Iskalne in reševalne akcije se nadaljujejo, zato se oblasti bojijo, da bo število smrtnih žrtev še naraslo. Zaradi poplavljanja rek sta se doslej zrušila tudi dva viseča mosta, uničena je tudi ena izmed glavnih cestnih povezav prestolnice.​Poplave in deževje so v Kinšasi pogosti. Januarja lani je po eni sami noči močnega dežja v plazovih in poplavah umrlo več deset ljudi. Glede na število prebivalcev je Kinšasa tretje največje mesto v Afriki, v njej živi približno 10 milijonov prebivalcev, še poroča AFP.