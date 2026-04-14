    Po obisku zobozdravnika v Turčiji ostal brez zob in storil samomor

    Britanec je bil dogovorjen za zobno protezo, a ta ni bila pripravljena, zanjo pa bi moral še doplačati. Domov se je vrnil z resnimi duševnimi težavami.
    Moški je začel trpeti za duševnimi težavami, ko se je vrnil iz Turčije. Fotografija je simbolična. FOTO: Ilze Filipova/Shutterstock
    Moški je začel trpeti za duševnimi težavami, ko se je vrnil iz Turčije. Fotografija je simbolična. FOTO: Ilze Filipova/Shutterstock
    Ma. J.
    14. 4. 2026 | 08:44
    Pawel Bukowski je več mesecev trpel za depresijo, potem ko so mu na zasebni kliniki v Turčiji povedali, da njegova proteza še ni pripravljena in se bo moral ponjo vrniti čez šest mesecev. Bukowskemu so zaradi parodontalne bolezni oziroma vnetja obzobnih tkiv odstranili vse zobe, poseg pa je hudo prizadel njegovo duševno zdravje, poroča Guardian.

    Stanovalci DSO pogosto ne morejo do zobozdravnika

    Britanec po rodu iz Poljske je januarja 2025 odpotoval v Turčijo, kjer je bil pri zasebni kliniki dogovorjen za začasne zobne proteze. Ko je prispel na lokacijo, so mu dejali, da proteze še niso pripravljene, zanje pa bi moral še doplačati in se ponje vrniti čez pol leta.

    Na sodnem zaslišanju je družina povedala, da je Bukowski začel duševno zelo trpeti, ko se je vrnil iz Turčije. Skrbeli so ga dodatni stroški proteze, brez zob je težko jedel, poleg tega je imel težave tudi z alkoholom. Žena Daria Bukowska je dejala, da je bil njen mož nekdo, ki je rad skrbel za svoje zdravje in videz. »Izgubil je vse upanje, da bi se lahko stvari izboljšale. Kljub našemu trudu in podpori ga nismo mogli rešiti,« je še dejala in dodala, da je izguba zob povsem uničila njegovo samozavest.

    Diagnoza brez zdravljenja

    Duševno stanje Bukowskega se je po vrnitvi iz Turčije hitro poslabšalo, zato je lani 24. aprila poiskal pomoč na univerzitetni bolnišnici v Norfolku in Norwichu, kjer mu je zdravnik diagnosticiral »močna samomorilska nagnjenja«. Kljub temu ga niso sprejeli na psihiatrični oddelek, čez štiri dni pa so ga doma našli mrtvega, poroča Guardian.

    Mrliška oglednica iz Norfolka Johanna Thompson, ki je bila zadolžena za primer Bukowskega, je ocenila, da bi smrt lahko preprečili, če bi Pawel dobil primerno oskrbo. Kljub temu je vzrok smrti samomor. 

    Bukowska je kritična do britanskega zdravstva. Dejala je, da so moževe težave spregledali na vsakem koraku. Nudili so mu premalo podpore in mu odrekli zdravila, zaradi katerih bi se lažje odrekel alkoholu, to pa je pripeljalo do njegove smrti, pravi. »Upam, da se kaj takega nikoli ne ponovi,« je še dejala Bukowska in dodala, da si je Pawel zaslužil boljšo oskrbo.

    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Grah: Stevanović lobiral deset dni, idejo za njegov položaj dala Irglova

    Matej Grah je komentiral tudi pogajanja Svobode z Anžetom Logarjem.
    14. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Barcelono moti tudi trava v Madridu, kako se bo odločila Uefa?

    Barcelona pred povratno četrtfinalno tekmo lige prvakov pri Atleticu očita domačim, da travnata površina ni v najboljšem stanju.
    14. 4. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Argentini

    Maradona bi bil ponosen na takšno pomoč

    V dvorišču hiše, v kateri je nekoč odraščal sloviti nogometaš, so uredili ljudsko kuhinjo.
    14. 4. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spori med Vatikanom in ZDA

    Melonijeva v bran papežu: Trumpove izjave so nesprejemljive

    Republikanski predsednik s kritikami papeža tvega, da bi njegovo početje na novembrskih vmesnih volitvah lahko odtujilo kristjane v desnem volilnem telesu.
    14. 4. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Boštjan Romih: Za moj glavni življenjski »prepad« itak vsi veste

    Kar v tem pogovoru zares izstopa, je predvsem globoka življenjska modrost, s katero se loteva novih poglavij.
    Mateja Rosa 14. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obnovitvena dela

    Dela na štajerski avtocesti: veliki zastoji, nesreče, več kot enourne zamude

    Promet se močno upočasni že na Blagovici, nato pa se kolona vije vse do Ljubljane.
    14. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
