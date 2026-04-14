Po obisku zobozdravnika v Turčiji ostal brez zob in storil samomor

Pawel Bukowski je več mesecev trpel za depresijo, potem ko so mu na zasebni kliniki v Turčiji povedali, da njegova proteza še ni pripravljena in se bo moral ponjo vrniti čez šest mesecev. Bukowskemu so zaradi parodontalne bolezni oziroma vnetja obzobnih tkiv odstranili vse zobe, poseg pa je hudo prizadel njegovo duševno zdravje, poroča Guardian.

Britanec po rodu iz Poljske je januarja 2025 odpotoval v Turčijo, kjer je bil pri zasebni kliniki dogovorjen za začasne zobne proteze. Ko je prispel na lokacijo, so mu dejali, da proteze še niso pripravljene, zanje pa bi moral še doplačati in se ponje vrniti čez pol leta.

Na sodnem zaslišanju je družina povedala, da je Bukowski začel duševno zelo trpeti, ko se je vrnil iz Turčije. Skrbeli so ga dodatni stroški proteze, brez zob je težko jedel, poleg tega je imel težave tudi z alkoholom. Žena Daria Bukowska je dejala, da je bil njen mož nekdo, ki je rad skrbel za svoje zdravje in videz. »Izgubil je vse upanje, da bi se lahko stvari izboljšale. Kljub našemu trudu in podpori ga nismo mogli rešiti,« je še dejala in dodala, da je izguba zob povsem uničila njegovo samozavest.

Diagnoza brez zdravljenja

Duševno stanje Bukowskega se je po vrnitvi iz Turčije hitro poslabšalo, zato je lani 24. aprila poiskal pomoč na univerzitetni bolnišnici v Norfolku in Norwichu, kjer mu je zdravnik diagnosticiral »močna samomorilska nagnjenja«. Kljub temu ga niso sprejeli na psihiatrični oddelek, čez štiri dni pa so ga doma našli mrtvega, poroča Guardian.

Mrliška oglednica iz Norfolka Johanna Thompson, ki je bila zadolžena za primer Bukowskega, je ocenila, da bi smrt lahko preprečili, če bi Pawel dobil primerno oskrbo. Kljub temu je vzrok smrti samomor.

Bukowska je kritična do britanskega zdravstva. Dejala je, da so moževe težave spregledali na vsakem koraku. Nudili so mu premalo podpore in mu odrekli zdravila, zaradi katerih bi se lažje odrekel alkoholu, to pa je pripeljalo do njegove smrti, pravi. »Upam, da se kaj takega nikoli ne ponovi,« je še dejala Bukowska in dodala, da si je Pawel zaslužil boljšo oskrbo.