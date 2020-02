FOTO:Zaradi orkanskega vetra na Hrvaškem rdeči alarm

Pristojne službe so opozorile tudi prebivalce Zagreba, da je danes pričakovati sunke vetra do 105 kilometrov na uro. FOTO: Reuters

Na območju Splita je danes občasno med dežjem padal sneg, rahlo sneženje so zabeležili tudi v večjem delu splitskega zaledja. Na območju Imotskega so se davi zbudili pod tanko snežno odejo, je poročal novičarski portal dalmacijadanas.hr. Kot dodaja, je bila najnižja temperatura davi na gori Biokovo nad Makarsko. Namerili so -9 stopinj Celzija.

Pri reševalni akciji, ki se nadaljuje, pomagajo tudi vojaki in domačini. Reševanje otežujeta sneg in megla. FOTO: Reuters

V snežnem plazu na vzhodu Turčije številni mrtvi

V snežnem plazu na vzhodu Turčije je danes umrlo najmanj 33 ljudi. Plaz jih je presenetil med iskalno in reševalno akcijo, potem ko je v torek prvi plaz zasul manjši avtobus. Več deset ljudi še vedno pogrešajo, tako da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, je opozoril turški minister za zdravje Fahrettin Koca.



Na prizorišču v provinci Van v bližini meje z Iranom je bilo okoli 300 reševalcev, ki so jih tja poslali po torkovem plazu, ki je zasul manjši avtobus in vozilo. Pri tem je umrlo pet ljudi, osem preživelih pa so rešili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.