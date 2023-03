Zaradi močnega vetra rdeče opozorilo za Dalmacijo

Na Hrvaškem divja močan veter, zaradi katerega so zaprte nekatere ceste proti obali. Državni hidrometeorološki zavod je zaradi sunkov burje izdal rdeče opozorilo za Dalmacijo, hud veter pa pričakujejo tudi v Zagrebu in Slavoniji.

Za vsa vozila so zaprte avtocesta proti morju med Svetim Rokom in Posedarjem, jadranska magistrala med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno ter most na Pag, so sporočili iz zveze Hrvatski autoklub (Hak), prekinjene so tudi številne trajektne in katamaranske linije v Dalmaciji in Istri.

V Dalmaciji bo po napovedih vremenoslovcev pihala močna burja s sunki do 120 kilometrov na uro, na območju Velebita pa tudi do 150 kilometrov na uro.

Opozorili so še, da bodo vremenske razmere zelo nevarne tudi za ljudi, predvsem za mornarje, prav tako obstaja tveganje velike škode za obalno infrastrukturo. Za Reko in Kvarner velja oranžno vremensko opozorilo, za Zagreb, Osijek, Knin in Gospić pa rumeno.