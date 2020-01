Zaradi ošpic v Kongu umrlo že 6000 ljudi

Epidemija že v vseh 26 provincah

Poleg ošpic se v Kongu že nekaj časa spopadajo tudi z epidemijo ebole, ki je do sedaj pomorila okrog 3000 ljudi. Foto Zohra Bensemra/reuters

Težava so nerazvitost in spopadi

Še vedno tudi epidemija ebole

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je izbruh ošpic v Demokratični republiki Kongo od izbruha junija lani pa do sedaj terjal že šest tisoč življenj. Po oceni WHO je izbruh v Kongu največji na svetu in se najhitreje širi, saj so od začetka lanskega leta našteli že okrog 310.000 okuženih, poroča danes britanski BBC.Epidemija se še vedno širi in je segla že v vseh 26 provinc te države kljub temu, da je vlada skupaj z WHO že septembra sprožila program cepljenja proti tej bolezni in kljub temu, da so v lanskem letu uspeli po vsej državi cepiti več kot osemnajst milijonov otrok, mlajših od pet let. Za ukrepe za zajezitev epidemije so do sedaj v tej državi že porabili skoraj 25 milijonov evrov, toda denarja je premalo.Težava Konga je slaba infrastruktura, slaba dostopnost do splošnega zdravstvenega varstva in od lanske jeseni vse bolj pogosti napadi upornikov na zdravstvene ustanove. Zato oblastem bolezni še vedno ni uspelo omejiti. Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Afrikosicer pravi, da se njihova organizacija trudi in da sedaj vzpodbujajo donatorje, da bi čim hitreje pomagali. Za to, da bi precepili vse otroke med šestim in štirinajstim letom starosti v državi in tako zares omejili širjenje bolezni, bi potrebovali dodatnih skoraj 36 milijonov evrov.Poleg ošpic pa se v Kongu že nekaj časa spopadajo tudi z epidemijo ebole, ki je ne morejo zatreti iz istih razlogov, kot je to pri ošpicah. Ebola je do sedaj v vsej državi zahtevala približno pol toliko smrtnih žrtev kot ošpice.