Zaradi pandemije rekordna brezposelnost

V severni sosedi, kjer so se danes spet odprla šolska vrata za tisoče dijakov, ki se morajo pripraviti na zaključne izpite in maturo, je po uradnih podatkih 1.622 okuženih, doslej je zaradi koronavirusa umrlo 600 ljudi, 13.316 pa jih je okrevalo. Veliko pa sta pandemija in boj proti njej povzročila tudi »kolateralne« škode.



Vse od konca druge svetovne vojne ni bilo v Avstriji tako velike brezposelnosti. Ta je v aprilu zrasla za 5,5 odstotka na 12,8 odstotka, zdaj pa je v severni sosedi brez dela 571.477 ljudi. Najhuje je pandemija prizadela zaposlene v gastronomiji, od zveznih dežel pa so jo najslabše odnesli na Tirolskem, kjer je brezposelnost več kot dvakrat večja kot pred enim letom.



Omejitve gibanja so v severni sosedi s 1. majem precej omilili, pač pa je precej razburjenja izzvala svetovalka kanclerja Sebastiana Kurza Antonella Mei-Pochtler, ki je v pogovoru za britanski poslovni časnik Financial Times izjavila, da bodo aplikacije na mobilnih telefonih, ki bodo sledile stike uporabnikov, postale nekaj običajnega v družabnem življenju prihodnosti. V evropskih državah se bodo morali sprijazniti z orodji, ki so na meji demokratične družbe, je dodala, obvezna uporaba tovrstnih sledilnih naprav pa da bi morala biti obvezna vsaj za tiste, ki prihajajo v Avstrijo.



V opoziciji so »orwellovske« izjave vplivne svetovalke ostro napadli, njen šef pa njenih izjav ni hotel komentirati.