Zaradi pitja nezakonito proizvedenega alkohola umrlo najmanj 86 ljudi

Proizvajalci pijačam pogosto dodajajo metanol. FOTO: Narinder Nanu/Afp

V Indiji je v zadnjih nekaj dneh po zastrupitvi z alkoholom umrlo najmanj 86 ljudi. Število mrtvih bo najverjetneje še naraslo. Preiskava je že v teku. Policisti so v soboto v indijski zvezni državi Pandžab izvedli 25 aretacij in zaplenili zaloge nezakonito proizvedenega alkohola, poroča BBC. Največ žrtev so zabeležili v okrožju Tarn Taran, po več kot deset ljudi je umrlo tudi v okrožjih Amritsar in Batala.Na črno v nezakonitih destilarnah izdelane alkoholne pijače, ki jih nato prodajajo revnemu prebivalstvu, so vsako leto vzrok za več sto smrti. Poročilo o zadnji tragediji kaže, da so alkoholne pijače prodajali lastnikom obcestnih kavarnic, ki so jih nato prodajali naprej lokalnim skupnostim.Samo v petek je v zvezni državi Andra Pradeš na jugu Indije zaradi pitja razkužila za roke umrlo 10 zasvojencev z alkoholom. Na črno proizvedene alkoholne pijače so precej cenejše od 'uradnih' in dovoljenih žganih pijač, zato se jih revno prebivalstvo s podeželja pogosto poslužuje. Za liter takšnega alkohola je treba odšteti okoli deset rupij (11 centov). Pogoste so tudi zastrupitve.Proizvajalci pijačam pogosto dodajajo metanol, da bi tako povečali učinek pri zasvojencih. Gre za nevarno snov, ki že v majhnih količinah lahko povzroči slepoto, poškodbe jeter in tudi smrt. Lani je, navaja STA, zaradi zastrupitve z alkoholom umrlo 151 delavcev s plantaže čaja, kar je bil eden najhujših primerov v zadnjih letih.