Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

Medtem ko se pogajanja o »mirovnem načrtu« ameriškega predsednika Donalda Trumpa v egiptovskem Šarm el Šejku nadaljujejo, izraelska okupacijska vojska nadaljuje z množičnim pobijanjem in rušenjem v mestu Gaza, bombardira pa tudi druga (civilne) cilje vzdolž palestinske enklave, kjer ni prav veliko upanja, da bi bil načrt lahko uspešen. In bi utihnilo orožje in bi do sestradanih, bolnih, ranjenih in izčrpanih ljudi, preživelih dvoletnega genocida, lahko prišli paketi s hrano in zdravili.

Iz Egipta prihajajo taktično previdna obvestila – zdi se, da ne Izrael ne Hamas ne katarski, egiptovski in ameriški pogajalci ne želijo prejudicirati morebitnega razpleta. Odprtih je namreč še preveč vprašanj, obenem pa se v Gazi kljub drugačnim napovedim in, predvsem, pričakovanjem, še ni začela niti prva faza udejanja načrta: izmenjave vseh živih (20) in mrtvih izraelskih talcev (28) za 1700 do 1800 Palestincev, ki so jih Izraelci aretirali po 7. oktobru 2023 in proti katerim ni bila vložena nikakršna obtožnica (med njimi je ogromno otrok in žensk, ki jih je mogoče prav tako označiti za talce) ter 250 palestinskih zapornikov, ki so bili v Izraelu obsojeni na dosmrtno ječo.

Kljub sorazmernemu optimizmu, ki ga je čutiti med pogajalci in tudi v širši mednarodni skupnosti, se razmere v Gazi še naprej iz dneva v dan zaostrujejo. Genocid se nadaljuje. Zato je nemogoče gojiti kakršno koli upanje o trajni prekinitvi ognja. Kaj šele – o miru.