Zaradi policijskega nasilja v Memphisu razpustili posebno policijsko enoto

Oblasti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so v soboto razpustile posebno policijsko enoto, katere policisti so obtoženi umora neoboroženega Tyra Nicholsa. Odvetniki Nicholsove družine so dejanje oblasti označili za ustrezen ukrep, več deset protestnikov pa je medtem pred mestno hišo zahtevalo reformo policije.

Policijska uprava Memphisa je v izjavi za javnost zapisala, da je v najboljšem interesu vseh, da se posebna policijska enota Scorpion razpusti. »Policisti, ki so trenutno razporejeni v to enoto, se brez pridržkov strinjajo s tem naslednjim korakom,« je dodala.

Odvetniki Nicholsove družine so razpustitev enote označili za »ustrezen in sorazmeren« ukrep, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Ne smemo pozabiti, da je to le korak na poti do pravice in odgovornosti, saj je jasno, da to napačno ravnanje ni omejeno na te specializirane enote,« so še opozorili.

FOTO: Eduardo Munoz/AFP

Do razpustitve policijske enote prihaja le dan potem, ko so mestne oblasti objavile videoposnetke, na katerih pet temnopoltih policistov pretepa temnopoltega Tyra Nicholsa, ki so ga ustavili zaradi domnevno neprevidne vožnje. Pretepli so ga tako hudo, da je kasneje umrl.

Pet policistov je bilo v četrtek obtoženih umora, grozijo pa jim dolgoletne zaporne kazni. Poleg njih je bilo na prizorišču incidenta še več policistov, ki niso storili ničesar, da bi ustavili pretepanje in po besedah šefice policije Memphisa CJ Davis proti njim še poteka preiskava.

Odvetniki družine Nichols so dogodek primerjali z zloglasnim policijskim pretepom losangeleškega temnopoltega voznika Rodneyja Kinga leta 1991, zaradi katerega so takrat izbruhnili krvavi nemiri.

Objava posnetkov napada na 29-letnega Nicholsa je sicer po ZDA sprožila proteste, ki pa so minili mirno.