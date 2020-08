Zaradi političnih pritiskov odstopil direktor Tiktoka

Kevin Mayer je postal izvršni direktor TikToka konec maja, pred tem je vodil oddelek za pretočne vsebine pri Disneyju FOTO: Brendan Mcdermid

Skrivnostno odštevanje

AFP Lastnik Tiktoka je podjetje Bytedance, ki ga je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. FOTO: Olivier Douliery/AFP

Izvršni direktor Tiktoka je le par mesecev dni po tistem, ko je prevzel položaj, dal odpoved. »V zadnjih tednih, ko se je politično okolje izredno spremenilo, sem se poglobil v spremembe, ki bi jih bilo treba uvesti in kaj to pomeni globalno za vlogo, ki sem jo sprejel,« je zapisal v pismu sodelavcem.Ker se bo ta vloga zaradi zahtev ameriške administracije , da prodajo delež posla v ZDA, s čimer naj bi zaščitili osebne podatke ameriških državljanov pred kitajskim nadzorom, zelo spremenila, se je odločil, da družbo zapusti. Zaposleni njegovo odločitev spoštujejo, je besede njihovega predstavnika povzel CNBC, začasno ga bo nadomestila direktorica ameriškega dela družbePolitični pritiski na Tiktok so dosegli vrhunec na začetku avgusta, ko je predsednikzahteval, da ByteDanc, kitajski lastnik priljubljenega družbenega omrežja za deljenje videoposnetkov, proda ameriško enoto ameriškemu podjetju ali pa bo uporaba tiktoka v ZDA prepovedana . Rok za to je šest tednov in se izteče sredi septembra.Tiktok je zaradi Trumpovega ukrepa na ameriškem zveznem sodišču sprožil sodni spor. Kot so pojasnili, jim drugega kot to ne preostane, saj si želijo zagotoviti pošteno obravnavo podjetja in uporabnikov.Kevin Mayer je postal izvršni direktor Tiktoka konec maja, pred tem je vodil oddelek za pretočne vsebine pri Disneyju. Kot je 58-letni Mayer dejal ob prevzemu funkcije, je bil nov položaj zanj velik izziv, čeprav se je težko poslovil od Disneyja. Zapustil ga je kmalu po predstavitvi nove platforme Disney+, ki ima že več kot 55 milijonov uporabnikov.V občestvu tiktoka pa ni završalo le zaradi njegove odpovedi zaradi političnih pritiskov, ampak tudi zaradi skrivnostnega odštevanja uporabnikov, ki se je sklenilo prav 27. avgusta. Štetje dni se je začelo julija iz povsem neznanih razlogov, ko je ena izmed uporabnic objavila video z izbranim datumom, ki se je zdel povsem poljuben. Ker je novica o odstopu Mayerja odjeknila ravno na 27. avgust, so se že pojavile nove teorije zarote, da so uporabniki tiktoka vedeli, kaj se bo zgodilo.A uporabnica, ki je prvotno delila odštevanje do 27. avgusta, je že večkrat poudarila, da ni prerok, kar pa trenda odštevanja kljb vsemu ni ustavilo.