Zaradi poplav so številne vasi odrezane od sveta

V Grčiji, ki so jo ta teden prizadele katastrofalne poplave, so številne vasi še vedno odrezane od sveta. Reševalci si medtem še vedno prizadevajo spraviti na varno prebivalce poplavljenih krajev. Kot je danes za televizijo ERT News dejal tiskovni predstavnik gasilcev, so doslej rešili že skoraj 2000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Pristojne oblasti so zgodaj davi izdale opozorilo za mesto Larisa v osrednji Grčiji. Gladina reke Pinios je po pisanju grškega dnevnika Katimerini dosegla 9,5 metra, medtem ko je običajno okoli štirih metrov. Gasilci so pred morebitnim poplavljanjem reke evakuirali več okrožij mesta.

V enem dnevu več padavin kot sicer v letu dni

Grška državna meteorološka služba je sicer danes razglasila konec neurja Daniel, ki je med ponedeljkom in četrtkom Grčiji prineslo rekordne količine padavin, še posebej v regiji Tesalija v osrednjem delu države. Ponekod je v manj kot 24 urah padlo več kot 700 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več, kot ga na območju v povprečju pade v letu dni.

Škodo zaradi poplav je za zdaj težko oceniti. FOTO: Giorgos Moutafis/Reuters

Meteorološka služba Meteo pa je danes objavila zemljevid, ki prikazuje obseg poplav. Z njega je razvidno, da so razmere še posebej dramatične v občini Kardica, ki je videti kot veliko jezero. Po navedbah hidrologov je bilo poplavljenih skupno približno 72.000 hektarjev površin.

Škodo zaradi poplav je za zdaj težko oceniti. Več območij, kot je regija Tesalija, ki velja za žitnico Grčije, je še poplavljenih, v pristaniškem mestu Volos pa je še vedno veliko blata, ki so ga prinesle poplavne vode.