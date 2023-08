Zaradi poplav v Pakistanu evakuirali okoli 100.000 ljudi

V pakistanski provinci Pandžab je reka Sutlej v nedeljo prestopila bregove ter poplavila več sto vasi in na tisoče hektarjev obdelovalnih površin. Doslej so evakuirali okoli 100.000 ljudi, so danes sporočili reševalci. Agencija za obvladovanje naravnih nesreč pa svari, da bi močne padavine v prihodnjih dneh lahko še dodatno zaostrile razmere.

Premier province Pandžab Mohsin Nakvi je opozoril, da so indijske oblasti zaradi monsunskega deževja v reko Sutlej spustile odvečno vodo iz rezervoarjev, kar je nato povzročilo poplave v spodnjem toku na pakistanski strani meje.

Agencija za obvladovanje naravnih nesreč v Pandžabu medtem svari, da bi silovito monsunsko deževje v prihodnjih dneh lahko okrepilo nevarnost poplav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Monsunsko obdobje, ki običajno traja od junija do septembra, je bistvenega pomena za namakanje nasadov in obnavljanje vodnih virov v regiji. Toda obilne padavine vsako leto s seboj prinašajo tudi zemeljske plazove in poplave.

Od začetka junija je monsunsko deževje v Pakistanu zahtevalo več kot 175 življenj. Pakistan si medtem še vedno ni v celoti opomogel od uničujočih poplav, ki so lani poplavile skoraj tretjino države in prizadele več kot 33 milijonov ljudi. Oblasti za uničenje krivijo okoljske spremembe, ki jih po njihovem povzročajo slabe prakse v drugih državah po svetu.