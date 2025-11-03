Zaradi potresa v Afganistanu najmanj 20 smrtnih žrtev, več kot 320 ranjenih

V ponedeljek je na severu Afganistana tla stresel potres z magnitudo 6,3. Glede na zadnje podatke afganistanskega ministrstva za zdravje je zaradi potresa umrlo najmanj 20 ljudi, 320 jih je poškodovanih, poroča tiskovna agencija AFP.

Pristojni opozarjajo, da bi utegnili našteti še več smrtnih žrtev med reševanjem in odstranjevanjem ruševin.

Potres je območje prizadel danes ob eni uri po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem). Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem. Tresenje tal so po poročanju AFP čutili tudi v afganistanski prestolnici Kabul.

Mnogi so morali zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v potresu, pomoč poiskati v bolnišnici. FOTO: Atif Aryan/AFP

Za potres so izdali oranžno opozorilo, ki pomeni verjetnost več smrtnih žrtev. Mazar-e-Šarif je z več kot 500.000 prebivalci peto največje mesto v Afganistanu. Po poročanju AFP so se krajani ob potresu zatekli na ulice, da se hiše ne bi zrušile nanje.

Potres je poleg človeških žrtev povzročil tudi veliko gmotno škodo. Poškodovana je bila znamenita Modra mošeja iz 15. stoletja, je na omrežju X sporočil talibski predstavnik province Balkh Haji Zaid.

V Afganistanu je zaradi potresa z magnitudo 6 avgusta umrlo več kot 2200 ljudi, več tisoč je bilo poškodovanih. Potres z magnitudo 6,3 in močnimi popotresnimi sunki je Afganistan prizadel tudi oktobra 2023. Po podatkih talibske vlade je takrat umrlo okoli 4000 ljudi.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.