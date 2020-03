Zaradi potresa v Zagrebu več sto milijonov evrov škode

CROPIX Zagreb je sinoči stresel nov potres z magnitudo 3,2, ki pa ni imel tako uničujočih posledic kot nedeljski (na fotografiji). FOTO: Boris Kovacev/Cropix Cropix

Zaradi poškodb neuporabnih približno sto šol, vrtcev in dijaških domov

V potresu je umrla ena oseba, še 26 je bilo poškodovanih, med njimi 17 huje. Več kot 180 prebivalcev Zagreba so namestili v enega od študentskih domov, potem ko so bili njihovi domovi močno poškodovani.



Za številne objektev središču Zagreba, ki jih je prizadel nedeljski potres, se bojijo, da jih ne bo več mogoče popraviti. FOTO: Zaslonska Slika

Hrvaški sabor v prostorih Ine

Gmotna škoda po nedeljskem potresu v Zagrebu bi lahko dosegla dve milijardi kun (270 milijonov evrov), kažejo prve neuradne ocene hrvaške vlade, poročanje hrvaških medijev povzema STA. Na prizadetem območju še naprej poteka pregled poškodovanih poslopij, med katerimi so poleg številnih stanovanj tudi šole, vrtci, bolnišnice ter politične, kulturne in znanstvene ustanove.V Banskih dvorih še ne vedo, kako bodo zagotovili denar za odpravljanje potresa, ki je z magnitudo 5,5 v nedeljo prizadel Zagreb in ki mu je nato sledilo še več deset popotresnih sunkov. Po poročanju Jutarnjega lista vlada veliko pričakuje tako od EU kot od prostovoljnih prispevkov, ki jih za sanacijo posledic potresa zbirajo na računu Skupaj za Zagreb.Ministri v hrvaški vladi so se včeraj odpovedali svojim marčevskim plačam, s čimer bodo na posebnem računu zbrali približno petdeset tisoč evrov, njihovi odločitvi pa so sledili tudi nekateri drugi politiki.V mestu Zagreb so ocenili, da je približno 100 vrtcev, šol in dijaških domov tako poškodovanih, da so začasno neuporabni. Večinoma gre za objekte v središču mesta, kjer so številna poslopja starejša od 100 let. Zato jih skrbi, da morda nekaterih sploh ne bo mogoče sanirati. Sinoči okrog 21. ure je Zagreb stresel nov potres, ki je imel magnitudo 3,2 in so ga čutili v več delih mesta. Do danes mu je sledilo še več popotresnih sunkov, je sporočila hrvaška seizmološka služba.V potresu so poškodovane tudi številne bolnišnice, fakultete, inštituti, muzeji, gledališča in podobne institucije. Poškodovano je tudi poslopje hrvaškega sabora, tako da so se poslanci danes preselili v poslopje družbe Ina, v katerem so na zgodovinski seji 8. oktobra 1991 razglasili prekinitev vseh pravnih vezi z nekdanjo Jugoslavijo.