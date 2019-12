FOTO:Zaradi požara brez elektrike ostalo 90 tisoč gospodinjstev

FOTO: Rodrigo Garrido Reuters

V pristaniško čilsko mesto Valparaiso se je v torek razširil gozdni požar, ki doslej uničil najmanj 120 hiš. Oblasti so ukazale evakuacijo več četrti, vsaj 90.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike.Kot poroča BBC, so ognjeni zublji zajeli več sto hektarjev površin, visoke temperature in močni vetrovi pa otežujejo gašenje požara. Kot poročajo tuje agencije, poročil o morebitnih smrtnih žrtvah še ni.Kmetijski minister, ki je obiskal mesto, je lokalnim medijem dejal, da razmere niso lahke. Župan mestapa je v izjavi za medije pojasnil, da je bil prvotni gozdni požar najverjetneje podtaknjen.Predsednik Čilaje na Twitterju izrazil podporo ljudem in oblastem, ki skušajo zajeziti ogenj. Valparaiso, kjer so zaradi divjanja požara razglasili izredne razmere, je eno večjih mest v Čilu ter glavno čilsko pristanišče ob Tihem oceanu.Staro mesto z zgodovinskimi hišami, strmimi ulicami in stopnicami je poleg tega tudi na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesca.