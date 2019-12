Zaradi približevanja tajfuna evakuirali več deset tisoč ljudi

Prebivalci se pripravljajo na divjanje narave. FOTO: Razvale Sayat/Afp

Tajfun naj bi s sabo prinesel obilne padavine in močan veter s sunki do 165 kilometrov na uro. FOTO: Alren Beronio/Afp

Filipinom se približuje silovit tajfun Kammuri, v pričakovanju katerega so z domov evakuirali že več deset tisoč ljudi, marsikje so zaprte šole, odpovedani so številni poleti. Iz varnostnih razlogov so oblasti za torek celo odredile zaprtje mednarodnega letališča v Manili.Kammuri naj bi jugovzhod glavnega filipinskega otoka Luzon dosegel pozno danes ali zgodaj v torek po lokalnem času, nato pa naj bi pot nadaljeval proti prestolnici Manili, kjer na širšem območju živi približno 13 milijonov ljudi. Trenutno gosti tudi tisoče športnikov, ki tam sodelujejo na regionalnih Igrah jugovzhodne Azije.Tajfun naj bi s sabo prinesel obilne padavine in močan veter s sunki do 165 kilometrov na uro, po nekaterih napovedih pa naj bi bili še močnejši. V pričakovanju poplav in plazov je moralo svoje domove po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapustiti okrog 200.000 ljudi. Iz previdnostnih ukrepov bo v torek zaprto tudi mednarodno letališče v Manili.Z vzhoda Filipinov sicer že danes poročajo o obilnem deževju in močnem vetru. En človek je po navedbah policije zaradi elektrošoka celo umrl. V več pristaniščih je obstalo več kot 4000 ljudi, saj trajekti zaradi nevihtnega morja ne vozijo.Filipine letno prizadene okrog 20 tajfunov in neviht, ki pogosto terjajo številne žrtve. Najhujši doslej je bil tajfun Haiyan, ki je leta 2013 vzel več kot 6000 življenj, približno štirje milijoni ljudi so izgubili svoje domove.