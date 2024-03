Zaradi prikrivanja spolnih zlorab mladoletnikov odstopil poljski škof

Papež Frančišek je sprejel odstop poljskega škofa Andrzeja Dziube, ki je obtožen prikrivanja spolnih zlorab mladoletnikov s strani duhovnikov, so danes sporočili v Vatikanu. Papež je pred tem že konec februarja sprejel odstop nekdanjega nadškofa v Szczecinu, ki je prav tako vpleten v škandal prikrivanja spolnih zlorab.

Andrzej Dziuba, 73-letni škof Lowicza v osrednjem delu Poljske, je odstopil na zahtevo Svetega sedeža, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil apostolski nuncij na Poljskem.

Poljski mediji so poročali o obtožbah, da je bil Dziuba prek izjav žrtev seznanjen o najmanj dveh duhovnikih v svoji škofiji, ki naj bi spolno zlorabljala mladoletnike, poroča AFP. Namesto da bi sprožil preiskavo, ju je premestil v drugi župniji.

Apostolski nuncij je sporočil, da je Vatikan ugotovil težave pri Dziubovem vodenju škofije, zlasti malomarnost pri obravnavi primerov spolnih zlorab.

»Opažene so bile težave pri upravljanju škofije in zlasti malomarnost pri obravnavi primerov spolnih zlorab, ki so jih zagrešili nekateri duhovniki nad mladoletniki,"«so zapisali v izjavi papeške nunciature na Poljskem.

Poljsko kot eno najbolj katoliških držav v Evropi že leta pretresajo škandali v povezavi s spolno zlorabo otrok. Cerkev je pred dvema letoma sporočila, da je med 1. julijem 2018 in 31. decembrom 2020 prejela 368 prijav zlorabe otrok.

Ogorčenje je povzročil zlasti primer duhovnika Andrzeja Dymerja iz nadškofije Szczecin-Kamien na severozahodu države. Dokumentarec iz leta 2021 televizijskega kanala TVN24 je razkril, da je Dymer, ki je umrl tisto leto, zlorabljal otroke in da je takratni nadškof Dziega za to vedel že od leta 1995, vendar ni storil ničesar.