Zaradi sanjačev še ena klofuta vrhovnega sodišča Trumpu

New York – Vrhovno sodišče ZDA je ta teden že drugič presenetilo republikanskega predsednika, po odločitvi za prepoved diskriminacije oseb LGBT+ na delovnih mestih so zdaj zavrnili še takojšnje končanje zakonske zaščite za skoraj 700 tisoč tisoč mladih ilegalnih priseljencev.Tako imenovane sanjače (dreamers), ki so v državo skupaj s svojimi starši prispeli ilegalno, je zavaroval demokratski predsednik, Trump pa se je v nasprotovanju vsakršnemu ilegalnemu priseljevanju obrnil tudi proti osem let staremu zakonu o preložitvi postopka za otroške prihode (DACA).Kljub temu, da ga je Obama sprejel brez soglasja kongresa, pa ta po prepričanju petih vrhovnih sodnikov, med njimi tudi predsednika, ni avtomatično nezakonit. Poudarili so, da niso razsojali o vsebini zakonodaje, zavrnili pa so predlagani način za njeno končanje, saj po njihovem ne upošteva težkega položaja sanjačev. Urad za domovinsko varnost lahko ponovno poskuša.Trije konservativni sodnikiinso v nasprotnem mnenju poudarili nezakonitost zakonodaje že vse od sprejetja, po njihovem prepričanju takšne odločitve sodijo v kongres in ne na sodišča. »Imate občutek, da me vrhovno sodišče ne mara?« je kmalu po odločitvi tvitnil Trump. »Grozne in politično nabite odločitve« so po njegovem prepričanju klofuta v obraz ponosnih republikancev in konservativcev. »Potrebujemo še več sodnikov vrhovnega sodišča, da ne bomo izgubili drugega amandmaja in vsega drugega!«