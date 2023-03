Zaradi separatista celotni zvezni državi izklopili internet

Severnoindijska zvezna država Pandžab z okoli 30 milijoni prebivalcev je že tretji dan brez interneta in možnosti pošiljanja SMS sporočil. Razlog za izklop je, da indijska policija lovi sikhovskega pridigarja, ki si prizadeva za samostojno sikhovsko državo. Amritpala Singha Sandhuja zaradi domnevnega »rušenja skupnostne harmonije« sicer neuspešno lovijo že od sobote, poroča Guardian.

Izklop interneta in SMS sporočil naj bi uradno preprečeval širjenje »lažnih novc«, popolnoma pa je ohromil tudi gospodarstvo, saj je delovanje trgovin, podjetji, fakultet in ostalih ustanov zelo oteženo. Po celotni državi so onemogočena tudi digitalna plačila. Izklop naj bi sprva trajal do ponedeljka opoldne, vendar so ga podaljšali za nadaljnjih 24 ur, po tem, ko so sikhovski sepratisti vandalizirali indijska konzulata v San Franciscu in Londonu.

Drzne akcije

Amritpala Singha Sandhuja je indijska policija v soboto skoraj aretirala, ko je prestregla njegov avtomobil, vendar je Sandhu med spopadom s policisti uspel pobegniti. V Indiji je bilo v zadnjih dneh »preventivno« aretiranih že več kot sto domnevnih sikhovskih separatistov.

Pandžab že več dni prečesavata indijska vojska in policija. FOTO: Narinder Nanu/AFP

Sikhovski pridigar je bil do nedavnega neznan, pozornost medijev si je pridobil 23. februarja, ko je iz policijskega pripora rešil svojega pomočnika Lovepreeta Singha Toofana. Sandhu je s privrženci, oboroženimi s strelnim orožjem in meči, sredi dneva vdrl na policijsko postajo in zahteval Toofanovo izpustitev. Policisti so ga izpustili, saj, kot so dejali, Sandhuja niso mogli ustreliti, ker je za ščit uporabljal sveto knjigo sikhov.

Krvava zgodovina

Notranji minister Amit Shah je dal mejno policijo v pripravljenost, da Sandhu ne bi pobegnil iz države. Sandhu je ministru prejšnji mesec že zagrozil, da ga bo doletela enaka usoda kot nekdanjo predsednico vlade Indiro Gandhi, ki so jo leta 1984, kot maščevanje za pokole sikhov, umorili njeni lastni telesni stražarji.

Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila država Pandžab kraj bojev za samostojnost, ki so jo za sikhovsko državo Khalistan želeli izboriti separatisti in pokolov, ki jih je izvajala indijska vojska. Separatisti so bili poraženi, po uradnih ocenah je bilo v bojih za samostojnost ubitih več kot 20 tisoč ljudi, od tega več kot polovica civilistov. Uboju Indire Gandhi so sledili pogromi nad sikhovsko manjšino po celotni Indiji. V obsežnem genocidu je bilo umorjenih med 8 in 17 tisoč sikhov.

Največ Sikhov živi v Pandžabu, kjer tvorijo dobro polovico prebivalstva. Vera sikhizma je v Pandžabu nastala v 15. stoletju kot izvirna mešanica islama in hinduizma. Sikhi zavračajo kastni sistem in poudarjajo enakopravnost in strpnost.

Nemirno tudi v Kašmirju

Danes so indijske oblasti na podlagi obtožbe terorizma aretirale tudi kašmirskega novinarja Irfana Mehraja, poroča Al Jazeera. indijska protiteroristična agencija je sporočila, da so Mehraja aretirali zaradi sodelovanja s Koalicijo civilne družbe Džamu Kašmirja, ki jo vodi prav tako zaradi obtožb o terorizmu zaprti zagovornik človekovih pravic Khurram Parvez. Urednik in novinar Mehraj je sicer o napetih razmerah v Kašmirju, poročal tudi za ugledne mednarodne medije, med drugim za Al Jazeero in Deutsche Welle.

Skrajno desna hindujistična indijska vlada je Kašmirju, pod pretevzo boja proti terorirzmu, odvzela delno avtonomijo leta 2019. V regiji je nameščenih več desettisoč indijskih vojakov, poboji in aretacije pa so pogoste.