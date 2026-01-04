  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Zaradi snega oviran promet po Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini

    Na beograjskem letališču so zaradi snega odpovedali več letov.
    Sneg povzroča težave tudi v Bosni in Hercegovini. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Sneg povzroča težave tudi v Bosni in Hercegovini. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    STA
    4. 1. 2026 | 15:41
    4. 1. 2026 | 16:23
    2:21
    Zaradi sneženja se v državah na Balkanu danes soočajo s težavami v prometu. Na beograjskem letališču so odpovedali več letov, srbsko notranje ministrstvo pa opozarja, da je gibanje oteženo, in ljudem svetuje, naj ostanejo doma. K previdnosti voznike spodbujajo tudi v BiH in na Hrvaškem, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da zaradi ledenega dežja pričakujejo neugodne razmere za gibanje in promet. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo, je dodalo.

    Z beograjskega letališča Nikole Tesle so sporočili, da lahko zaradi vremenskih razmer pride do sprememb v voznem redu letal. Odpovedali so že lete v Avstrijo, na Nizozemsko in en let v Turčijo, več letov so tudi prestavili, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

    Bo po novem letu Slovenijo pobelil sneg? Kako bo na Balkanu?

    Državljanom priporočajo, naj ne hodijo ven, razen če je to nujno potrebno. Vozišča po Srbiji so mokra, na njih je do pet centimetrov snega. Vidljivost ogroža megla, v določenih predelih so pogosti tudi plazovi, obstaja možnost poledice.

    Na Hrvaškem sneži ponekod v Liki, Gorskem Kotarju, osrednji Hrvaški in Slavoniji, je sporočil hrvaški avtomobilski klub, ki voznike opozarja tudi na nevarnost poledice. Zaradi zimskih razmer je na nekaterih cestah v Liki prepovedan promet za tovorna vozila in vozila brez zimske opreme, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

    Sneg povzroča težave tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je na več predelih promet blokiran ali upočasnjen zaradi stoječih vozil in neočiščenih cestišč, poroča Hina.

    Na prelazih nastajajo snežni nanosi, promet je prepovedan za tovorna vozila. Zastoji nastajajo na magistralnih cestah med večjimi mesti, med drugim med Mostarjem in Sarajevom na prelazu Bradina.

    vremeBalkansneg

