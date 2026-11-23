Na Hrvaškem so zaradi snega na posameznih cestah v Liki danes zimske vozne razmere, močan veter pa omejuje promet na cestah ob obali. Za večji del hrvaške obale zaradi močnega vetra velja rumeno vremensko opozorilo, prekinjene pa so tudi številne trajektne in katamaranske povezave. Tudi pri nas je za sredo napovedano sneženje do nižin.

Danes popoldne bo delno jasno, burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 ropinj Celzija. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Bolj oblačno bo na zahodu, popoldne pa se bo oblačnost širila tudi proti osrednjem delu države. V zahodnih krajih niso izključene manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, ob morju okoli 3, v alpskih dolinah okoli –8, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 10 °C.

V noči na sredo se bo povsod pooblačilo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo širile proti osrednjim krajem. V sredo bo oblačno s padavinami, na severovzhodu bo do večera večinoma suho. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja se bo v noči na četrtek začela spuščati. V četrtek bo oblačno, sprva bo po nekaterih nižinah lahko snežilo, čez dan bodo padavine ponehale.

Fotografija je arhivska. FOTO: Fran Rubil

Zaradi močnega vetra je medtem na Hrvaškem avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, odprta samo za osebna vozila, in sicer med priključkoma Sveti Rok in Posedarje. Osebna vozila lahko na tem odseku vozijo največ 40 kilometrov na uro, poroča Hrvaški avtoklub.

Na več državnih cestah v Liki zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za vozila brez predpisane zimske opreme in tovorna vozila s priklopniki. Zaradi vetra so prekinjene številne trajektne in katamaranske povezave, med drugim med Visom in Splitom, Puljem in Zadrom, Reko in Novaljo ter Splitom in Hvarom.

Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, ponekod je megla, zaradi obilnejših padavin pa se lahko na cestah zadržuje večja količina vode. Voznike opozarjajo tudi na nevarnost skalnih podorov in poledice.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za vse obalne regije razen dela Istre izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki. Hak pa je voznike pozval, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.