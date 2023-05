Zaradi stroškov oskrbe beguncev ogenj v nemški strehi

V nadaljevanju preberite:

Že mesece v Nemčiji poteka ostra razprava med zvezno in deželnimi vladami glede financiranja oskrbe beguncev in prosilcev za azil. Deželne vlade od Berlina zahtevajo stabilno pavšalno financiranje oskrbe beguncev v višini 1000 evrov na begunca na mesec, a v Berlinu to zavračajo in ponujajo dodatno financiranje le za letos in poudarjajo, da je zvezna vlada že prevzela financiranje oskrbe 1,1 milijona ukrajinskih beguncev.