Na Hrvaškem so v četrtek zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali glavnega državnega inšpektorja in vidnega člana vladajoče HDZ Andrijo Mikulića. Aretacija je po poročanju hrvaških medijev povezana z nezakonitim skladiščenjem nevarnih odpadkov. Vlada je Mikulića že razrešila.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v četrtek izvedel obsežno akcijo na več lokacijah v Zagrebu. Poleg Mikulića so pridržali več drugih osumljencev. Kriminalisti so v četrtek preiskali Mikulićev dom, v petek pa nadaljevali preiskave v njegovi pisarni in prostorih drugih osumljencev.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so zaradi suma dajanja in prejemanja podkupnine osumljene še tri osebe – dva podjetnika in nekdanji uradnik na ministrstvu za gospodarstvo. Po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista gre domnevno za skupno 120.000 evrov podkupnin.

Preiskava je menda povezana z afero, v kateri sta bila zaradi neustreznega odlaganja več tisoč ton medicinskih odpadkov v začetku leta aretirana zakonca Josip in Monika Šincek. Hrvaški organi pregona so tedaj razbili kriminalno mrežo, ki je nezakonito uvažala odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije ter jih odložila na najmanj treh lokacijah na Hrvaškem.

Kriminalna združba je odpadke lažno označevala kot plastične odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, v resnici pa je šlo za nevarne medicinske odpadke. Na nezakonit način naj bi tako odložili več deset tisoč ton odpadkov.

Vlada je Mikulića razrešila v četrtek na zaprtem delu seje. V preteklosti je bil med drugim predsednik zagrebškega HDZ in član predsedstva te stranke, funkcijo glavnega državnega inšpektorja pa je opravljal od leta 2019.