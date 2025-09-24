V Hongkongu zaradi tajfuna Ragasa poškodovanih najmanj 62 ljudi

Supertajfun Ragasa, ki je v Tajvanu povzročil uničujoče poplave, v katerih je umrlo najmanj 14 ljudi, 124 pa je pogrešanih, se približuje jugu Kitajske. Vlada je evakuirala okoli dva milijona ljudi iz najbolj ogroženih območij, poroča BBC. Lokalni vremenoslovci napovedujejo, da bo samo danes na območju zapadla mesečna količina dežja. Ragasa je največja nevihta letošnjega leta in ustreza orkanu pete stopnje.

Po zadnjih poročanjih Radiotelevizije Hongkong (RTHK) je bilo v supertajfunu, ki je zjutraj oplazil Hongkong, ranjenih 62 ljudi. Reševalne službe so se odzvale na več kot 400 klicev o podrtih drevesih, 15 o poplavah in enega o zemeljskem plazu. V obalnem mestu Jingmen v provinci Guangdong so izmerili nov rekord hitrosti vetra. V okrožju Taishan je namreč veter v sunkih pihal s hitrostjo do 241 kilometrov na uro.

Do včeraj zvečer so po podatkih lokalnih oblasti iz province Guangdong evakuirali več kot 1,89 milijona prebivalcev. Ragasa naj bi kopno tam dosegla tekom dneva. Guangdong ima glede na podatke iz leta 2023 okoli 127 milijonov prebivalcev in je najbolj poseljena provinca na Kitajskem.

Evakuirani prebivalci Makava, ki so se zatekli v vladne centre za pomoč. FOTO: Eduardo Leal/AFP

V Hongkongu so zaprli letališča, javni promet in šole. Izdali so rdeče opozorilo za valove in najvišje opozorilo za nevihte in veter. Oblasti prebivalstvo nagovarjajo, naj ne zapuščajo domov ter naj se ne zadržujejo v bližini oken in vrat. Na planoti Ngong Ping so izmerili sunke vetra s hitrostjo 206 kilometrov na uro.

Ragasa je v Tajvanu povzročil večjo škodo, kot so sprva pričakovali. Zaradi obsežnih padavin se je razlila voda iz jezera v okrožju Huailen, so za medije dejale oblasti. Jezero je nastalo julija zaradi zemeljskega plazu, ki ga je povzročil tajfun Wipha. Nekateri geologi so poplavo vode poimenovali »cunami z gora« – izteklo je namreč okoli 15,4 milijona ton vode, kar je enako kot količina vode iz 6000 olimpijskih bazenov, piše BBC. Voda je odnesla mostove, gladina vode pa je ponekod segla tudi v višino enonadstropne zgradbe.

Poplavljeno jezero v Tajvanu je naneslo ogromne količine blata in porušilo mostove. FOTO: AFP

Ministrstvo za nacionalno obrambo je na območje Huailena poslalo reševalne enote in vzpostavilo center za pomoč. Kljub temu da je voda upadla, so ulice polne blata in ruševin. Reševalci hodijo od vrat do vrat in iščejo pogrešane osebe.

Supertajfun Ragasa je v ponedeljek prizadel tudi sever Filipinov, kjer so evakuirali več tisoč ljudi. Tajfun je tam prinesel močne sunke vetra s hitrostjo do 285 kilometrov na uro in trimetrske valove. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj sedem ljudi.

Več sledi ...