Zaradi tajfuna na Filipinih je razseljenih več kot milijon ljudi, dva mrtva

Supertajfun Fung-wong je pustošil po Filipinih in za seboj pustil najmanj dva mrtva, 1,4 milijona evakuiranih ter obsežno gmotno škodo, poroča Guardian. Po navedbah filipinskih oblasti je neurje sprožilo nenadne poplave, zemeljske plazove, visoke valove in orkanske vetrove.

Gre za najmočnejši tajfun v zadnjih letih, saj je njegova deževna in vetrovna fronta, široka kar 1800 kilometrov, zajela dve tretjini otočja.

FOTO: I-hwa Cheng/AFP

V Pandatu na otoku Catanduanes, eni najhuje prizadetih regij, je bilo na posnetkih tamkajšnjih prebivalcev videti poplave, ki so segale do streh hiš, objekte, ki jih je voda odnašala. Civilna zaščita je rešila več kot ducat ljudi, med njimi 14 oseb z ostrešja hiše, ujete v poplavah.

»Oče je v paniki poklical, da mu veter trga streho. Rešili smo njega in štiri sorodnike,« je povedal Roberto Monterola, predstavnik za obvladovanje nesreč v Catanduanesu, kot njegove besede povzema Guardian.

FOTO: John Dimain/AFP

Po zadnjih podatkih sta umrli dve osebi – ena se je utopila na otoku Catanduanes, druga pa je umrla, ko se je na vzhodnem otoku Samar nanjo zrušila hiša.

Iz supertajufa v tajfun

Tajfun je bil v ponedeljek zgodaj zjutraj znižan iz supertajfuna v tajfun, ko je prečkal glavni otok Luzon, na katerem leži prestolnica Manila. Hitrost vetra se je zmanjšala s 185 kilometrov na uro na 165 kilometrov na uro, sunki pa so še vedno dosegali 275 kilometrov na uro, je sporočila državna meteorološka služba PAGASA. Nevihta naj bi po napovedih oslabela ob premiku proti Tajvanu.

Nacionalni center za odzivanje na nesreče (NDRRMC) ocenjuje škodo na infrastrukturi in domovih. V državi je okoli 6000 evakuacijskih centrov, kjer trenutno biva 92.000 družin.

Fung-wong je državo zadel le nekaj dni po tajfunu Kalmaegi, ki je zahteval najmanj 224 življenj in 135 pogrešanih, preden je dosegel Vietnam, kjer je umrlo še pet ljudi. Zaradi nevarnosti za reševalce so morali iskanje pogrešanih v nedeljo začasno ustaviti.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml. je zaradi obsežnih posledic Kalmaegija in pričakovane škode po tajfunu Fung-wong razglasil izredne razmere.