Zaradi tesnih poznanstev z vplivneži in ogromno denarja je bil pobeg lahek

Carlosa Ghosna sedaj iščejo z Interpolovo tiralico. FOTO: Anwar Amro/Afp



Turška policija po pobegu aretirala sedem ljudi

Pobegiz Japonske, kjer je po plačilu varščine na svobodi čakal na sojenje, še vedno buri duhove. Japonski tožilci menijo, da poslovneža z izjemnim vplivom in globoko denarnico sploh ne bi smeli izpustiti na prostost oziroma mu odobriti varščine. S tesnimi zvezami in mrežami, razpredenimi po vsem svetu, je bil pobeg zanj povsem lahek, piše danes Guardian. Ghosn je iz Japonske odletel s svojim zasebnim letalom prek Istanbula in nato v Bejrut. Pobeg poslovneža je neopravičljiv , je danes ocenila tudi japonska ministrica za pravosodjei. Napovedala je hitro in temeljito preiskavo, ki naj bi pojasnila, kako je nekdanjemu avtomobilskemu menedžerju uspelo zapustiti državo. »Naš pravosodni sistem zagotavlja spoštovanje temeljnih človekovih pravic vsem posameznikom in ga uporabljamo primerno z namenom razkriti resnico primerov,« je zatrdila Morijeva.Ghosn, ki je nekoč sedel na čelu avtomobilskega zavezništva Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, je Japonsko očitno zapustil z uporabo nezakonitih metod , je dodala v prvi javni izjavi po odmevnem pobegu, katerega podrobnosti so še vedno skrivnost. »Obžalovanja vredno je, da je (Ghosn) ignoriral pravosodne postopke naše države, njegovo dejanje je kriminal,« pa je dodaliz pisarne javnega tožilca v Tokiu.Ghosn, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi finančnih malverzacij, je po prihodu v Libanon poudaril, da je pobegnil pred krivicami in političnim preganjanjem na Japonskem. Po aretaciji novembra 2018 je preživel 108 dni v priporu ob zelo strogih pogojih, pisanje Guardiana povzema STA. Prav tako je moral stroge pogoje spoštovati po plačilu varščine, država mu je denimo predpisovala, kje lahko živi in kdaj lahko vidi ženo.Svoj dom v Tokiu naj bi nekdanji menedžer zapustil 29. decembra okoli poldneva. Z japonskega letališča Kansai 400 kilometrov zahodno od prestolnice je poletel z zasebnim letalom malo po 23. uri na isti dan, navajajo mediji. Ghosna naj bi po poročanju televizije NHK skrili v velik kovček za glasbilo . Tega letališče ni pregledalo z rentgenskimi žarki, saj je bil prevelik, da bi ga poslali skozi napravo. Tudi sicer letališča na zasebnih letih pogosto ne pregledajo vse prtljage na željo operaterjev ali pilotov, je dodal NHK.Medtem je v Libanon Ghosn vstopil zakonito z veljavnim francoskim potnim listom. Letalo naj bi zamenjal v Istanbulu. Pobegnil je s pomočjo letalske družbe MNG Jet, ki je krivdo že zvalila na zaposlenega, ki naj bi odobril najem letala s ponarejenimi podatki. Turška policija je zaradi domnevne pomoči Ghosnu pri pobegu aretirala sedem ljudi, še piše STA.Ghosna sedaj iščejo z Interpolovo tiralico, čeprav Libanon nima dogovora o izmenjavi osumljencev z Japonsko. Nekdanji menedžer, ki ima libanonsko, francosko in brazilsko državljanstvo, naj bi bil v Libanonu zaslišan prihodnji teden.