Zaradi Trumpa prihajajo trdi časi za proizvajalce viagre

Ko je podjetje Pfizer začelo s proizvodnjo viagre na jugozahodu Irske, so po mestu hitro zaokrožile ljudske fame o zajcih s petimi nogami in o dimu iz Pfizerjeve tovarne, ki je vzburil še najbolj odporne. Tako je za Politico prihod Pfizerja opisal Pat Hennessy, dolgoletni prebivalec kraja Shanbally v regiji Cork.

Tam se nahaja sedem izmed desetih največjih farmacevtskih podjetij na svetu, ki v regiji skupno zaposlujejo več kot 22 tisoč ljudi. Samo mesto Ringaskiddy je dom podjetij Pfizer, Johnson & Johnson, Sterling Pharma Solutions in Recordati.

Podjetja v regijo niso prinesla zgolj govoric, temveč tudi gospodarsko in malodane industrijsko revolucijo. Mesto Carrigaline, nekoč eno izmed manjših naselij, je danes dom 20 tisoč prebivalcem, s pomočjo farmacevtskega denarja pa so tamkaj postavili še nakupovalne centre.

Sedaj celotna lekarniška panoga v strahu opazuje uvajanje in spreminjanje tarif ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podjetja, kot sta Eli Lilly in Johnson & Johnson, so svoje tovarne in proizvodnjo na Irsko prestavile zaradi davčnih olajšav, nato pa so zaradi ugodnih pogojev tam tudi ostala, a bi se lahko to kmalu spremenilo. Odkar se je vrnil v Belo hišo, je Trump večkrat izpostavil, da želi ameriška farmacevtska podjetja vrniti v Ameriko.

Že prvotno uvedene tarife so bile dovolj, da so se farmacevtski velikani vsaj malo prestrašili in se odločili za nove investicije v ZDA. FOTO: Hannah Beier/Reuters

Kot enega izmed nujnih ukrepov je Trump napovedal zvišanje carin na uvožena zdravila – prvotno je bilo govora o 200 do 250 odstotkih zvišanja. Prva vpeljana tarifa je zaradi posredovanja Evropske unije na koncu znašala 15 odstotkov. Zaposleni v regiji se po pisanju Politica vseeno bojijo, da bodo ZDA tarife slej ko prej zvišale na najmanj 50 odstotkov, s čimer bi marsikdo izgubil službo.

Že prvotno uvedene tarife so bile namreč dovolj, da so se farmacevtski velikani vsaj malo prestrašili in se odločili za nove investicije v ZDA. Strokovnjaki pa medtem opozarjajo, da bi lahko tarife zgolj zvišale cene in ustvarile manko zdravil, proizvodnja pa bo ostala tam, kjer je.

»Irska nam je s svojimi davki ukradla farmacevtska podjetja,« je ob predstavitvi tarif dejal Trump. Njegova togota ni nerazumljiva, saj ZDA letno uvozijo za 180 milijard evrov zdravil, večina tega denarja pa se steka na Irsko.

»Študiram biofarmacijo in zato me je strah. Predstavljajte si, da diplomirate in da do takrat vsa podjetja odidejo,« pa je na drugi strani zaskrbljena ena izmed študentk v regiji Cork.