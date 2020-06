Zaradi Trumpa so morali uničiti del proizvedenih vatnih palčk

REUTERS Ameriški predsednik nikoli v javnosti ne nosi zaščitne maske, tudi v tovarni medicinske opreme ne. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Visoke državne subvencije

Zaradi trme ameriškega predsednikaso morali v neki ameriški tovarni medicinskih vatnih palčk uničiti del svoje proizvodnje, poroča nemški Die Welt.Trump je v petek v zvezni državi Maine obiskal tovarno Puritan Medical Products, v kateri proizvajajo medicinske vatne palčke za teste na covid-19. Ker morajo takšne palčke biti povsem sterilne, so pravila obnašanja in zaščite pred okužbami v tovarni zelo stroga. Vsi zaposleni in obiskovalci morajo biti zdravi in morajo v proizvodnih prostorih uporabljati zaščitne obleke in maske, toda predsednik v svojem znanem slogu teh pravil ni upošteval in se je po prostorih med delavci in stroji sprehodil brez vsakršne zaščite.USA Today je nato poročal, da so v tovarni vse palčke, ki so jih proizvedli v času Trumpovega obiska, morali uničiti. Tega, da je za uničenje palčk odgovoren Donald Trump, sicer vodstvo tovarne novinarju časopisa ni izjavilo direktno, priznali pa so, da so uničili vse, kar so proizvedli v času predsednikovega obiska, s fotografij pa je razviden razlog - predsednik je namreč na vseh brez maske.Toda strošek tega uničenja je malenkosten v primerjavi z državnimi subvencijami, ki jih je to isto podjetje dobilo za to, da proizvaja opremo, ki je nujna za boj proti epidemiji koronavirusa. Po poročanju Business Insiderja je namreč to podjetje za proizvodnjo nujne opreme v času pandemije dobilo kar sedemdeset milijonov evrov državne finančne podpore. Kljub temu javne ustanove v državi Maine še vedno nimajo na voljo toliko vatnih palčk, kolikor bi jih glede na širjenje virusa potrebovale.