Zaradi umorov, ki jih prikazuje tudi nagrajeni film, obsodili tri Srbe

Sodišče v Srbiji je danes zaradi vojnega zločina proti civilistom na skupno 25 let zapora obsodilo tri bivše pripadnike paravojaških enot bosanskih Srbov. Obsojeni so bili zaradi sodelovanja pri ugrabitvi, zlorabah in umoru 20 potnikov z vlaka v kraju Štrpci blizu Višegrada v Bosni in Hercegovini februarja 1993.

Pripadniki paravojaške enote bosanskih Srbov, t. i. Maščevalci, so pod vodstvom Milana Lukića 27. februarja 1993 v kraju Štrpci ustavili vlak, ki je peljal na progi Beograd-Bar. Legitimirali so potnike in nato z vlaka odpeljali 20 potnikov, ki niso bili srbske narodnosti. Odpeljali so 18 Bošnjakov, Hrvata in osebo, katere identitete je ostala neznana.

Zadrževali so jih v prostorih bližnje osnovne šole, kjer so jih zlorabljali in oropali ter nazadnje odpeljali na obrežje Drine, kjer so jih postrelili in njihova trupla vrgli v reko. Najstarejša žrtev je imela 59, najmlajša 16 let.

Višje sodišče v Beogradu je na zaporne kazni danes nepravnomočno obsodilo Gojka Lukića, Duška Vasiljevića in Dragano Đekić. Prvima dvema je prisodilo po deset let zapora, Đekić pa pet, so danes sporočili s sodišča.

Za zločin v Štrpcih je bilo pred sodišči v regiji pravnomočno obsojenih deset ljudi. Do danes so našli posmrtne ostanke le štirih žrtev, danes navaja srbska tiskovna agencija Beta.

O tem dogodku sicer govori tudi kratki film Mož, ki ni mogel molčati režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića. Gre za slovensko manjšinsko koprodukcijo, ki je lani v Cannesu prejela zlato palmo v kategoriji kratki film.