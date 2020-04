Zaradi upada turistov tajski sloni lačni in v verigah

Gre za nov del zgodbe v boju okoljevarstvenikov, da sloni ne bi bili več del turistične ponudbe na Tajskem. FOTO: Elephant Nature Park/AFP

Ker je pandemija odnesla turiste s Tajske, bi lahko sloni, že tako pogosto podhranjeni in v verigah, stradali, opozarjajo okoljevarstveniki. Lastniki, ki so ostali brez zaslužka, namreč težko zagotovijo hrano, saj sloni pojedo okoli 300 kilogramov zelenja na dan.Že tako več kot tisoč slonov na Tajskem, vpetih v turizem, živi v izjemno slabih razmerah, pogosto so zlorabljeni, ker jih lastniki silijo v prijaznost in prikazovanje raznoraznih trikov za zabavo turistov. Francoska tiskovna agencija AFP navaja, da so nekateri sloni, ki so zdaj ostali brez dela, privezani na kratke verige in so vidno pod stresom. Lastniki bi jih zdaj lahko prodali nelegalnim logarjem na tajsko-burmanski meji in tako prekršili trideset let veljavni zakon, ki prepoveduje, da sloni vlečejo les.Nekaj slonov bi lahko tudi poginilo, je opozorila, ustanoviteljica fundacije za zaščito slonov, ki vseeno upa, da bodo nekako zagotovili finančno pomoč. Dejstvo namreč je, da lastniki slonov niso bogataši in zdaj nimajo niti zase in za svoje družine.Da bi slone spustili v divjino, ni možno, je za AFP povedal, ki vodi park za rešene slone. Ujetniške živali namreč nimajo možnosti preživetja v naravi, zagotovo bi poginile v teritorialnih bojih z divjimi sloni. Za hrano in oskrbo slona sam porabi okoli 30 dolarjev na dan in bo za svojih osem rešenih slonov najel kredit, je še pojasnil.Gre za novo poglavje v zgodbi, v kateri se okoljevarstveniki trudijo, da bi slone izvzeli iz turizma.Glavnina turistov na Tajsko prihaja s Kitajske. Februarja je bilo kar 80 odstotkov manj turistov, marca so je upadlo še število turistov iz zahodnih držav. Meje so zdaj popolnoma zaprte, država je v karanteni. Na Tajskem so do zdaj potrdili okoli 1600 okuženih.