Zaradi virusa ali virusu navkljub

Težko je reči, ali smo že v obdobju po pandemiji, toda jasno je, da se morajo meje med gospodarskimi in političnimi partnerji odpirati, sicer bodo imeli zastoji v prometu hude posledice. Medtem ko ponekod vzpostavljajo polete kljub novemu koronavirusu, je covid-19 na političnih prizoriščih prav zdaj izvrsten izgovor za to, da poletov ni.Tako so, denimo, konec maja dovolili Lufthansi, da je iz Frankfurta poletela v Tianjin in tja odpeljala okoli 200 zaposlenih v nemških družbah na Kitajskem. Nato so ta teden organizirali še en čarterski polet v Šanghaj, pričakujejo tudi tretji polet, saj čaka na vrnitev na delo še skoraj 2000 ...