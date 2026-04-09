Zaradi visokih cen nafte v stresu tudi javne finance

Zaradi posledic ameriško-izraelskega napada na Iran v EU obstaja nevarnost stagflacijskega šoka – upočasnitve rasti ob višji inflaciji, je prepričan evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Kljub napovedi dvotedenskega premirja in padcu cen nafte »dolgoročne obete še vedno zaznamuje velika negotovost«.

Kljub bolj črnogledim projekcijam Dombrovskis ni naklonjen zamrznitvi proračunskih pravil, ki bi državam olajšala financiranje protikriznih ukrepov. Pravila bi lahko zamrznili samo, če bi nastala velika gospodarska kriza. Za zdaj v Bruslju govorijo le o upočasnjevanju rasti.