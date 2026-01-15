  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Zaradi vohunjenja Rusija izgnala britanskega diplomata

    Član diplomatskega osebja je domnevno pripadal britanski obveščevalni službi.
    Birtanska ambasada v Moskvi. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Birtanska ambasada v Moskvi. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    STA
    15. 1. 2026 | 12:25
    15. 1. 2026 | 12:29
    1:41
    Rusija je danes enega od diplomatov na britanskem veleposlaništvu v Moskvi obtožila vohunjenja, mu odvzela akreditacijo in odredila, da mora v roku dveh tednov zapustiti državo. Velika Britanija je ruske obtožbe o vohunjenju označila za zlonamerne in neutemeljene. Dodala je, da proučuje možnosti za odziv.

    Zunanje ministrstvo v Moskvi je na pogovor poklicalo britanskega odpravnika poslov in mu izročilo protestno noto, potem ko je prejelo informacijo, da eden od članov diplomatskega osebja domnevno pripada britanski obveščevalni službi. Ruska obveščevalna služba FSB pa je razkrila, da gre za diplomata Garetha Samuela Daviesa.

    image_alt
    Britansko-ameriška vohunska mreža na meji z Rusijo

    »Akreditacija te osebe je preklicana. V dveh tednih mora zapustiti Rusko federacijo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočilo ministrstvo.

    Odnosi med Moskvo in Londonom so že leta napeti, dodatno pa so se zaostrili z rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022. V zadnjih letih sta državi večkrat izgnali osebje veleposlaništev druge države. Izgon z ene strani pa je običajno sledil tudi izgon z druge strani. V luči tega je Rusija posvarila Veliko Britanijo, naj ne zaostruje razmer.

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Združeno kraljestvoRusijavohunjenje

    Moskva

    Zaradi vohunjenja Rusija izgnala britanskega diplomata

    Član diplomatskega osebja je domnevno pripadal britanski obveščevalni službi.
    15. 1. 2026 | 12:25
    Visoko šolstvo

    Vlada bo podržavila zasebno Univerzo v Novem mestu

    S predlaganimi sporazumi bodo v ustanoviteljstvo Republike Slovenije prešlo več doslej zasebnih visokošolskih zavodov.
    15. 1. 2026 | 11:56
    Vredno branja

    Fotografije dneva (15. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 15. 1. 2026 | 11:55
    Protest v Beogradu

    Srbski obveščevalci naj bi z ruskim FSB testirali zvočne topove na psih

    Živali so med poskusi izpostavili dvema modeloma zvočnih topov. Dokumenti pa nakazujejo, da so bili testi izvedeni brez dovoljenj za poskuse na živalih.
    15. 1. 2026 | 11:30
    Smučarski skoki

    Prevčeva blestela v kvalifikacijah, Nika Vodan ni nastopila

    Na kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo v kitajskem Zhangjiakouju je slavila Nika Prevc. Nika Vodan zaradi viroze ni nastopila.
    15. 1. 2026 | 11:22
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
