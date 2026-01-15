Zaradi vohunjenja Rusija izgnala britanskega diplomata

Rusija je danes enega od diplomatov na britanskem veleposlaništvu v Moskvi obtožila vohunjenja, mu odvzela akreditacijo in odredila, da mora v roku dveh tednov zapustiti državo. Velika Britanija je ruske obtožbe o vohunjenju označila za zlonamerne in neutemeljene. Dodala je, da proučuje možnosti za odziv.

Zunanje ministrstvo v Moskvi je na pogovor poklicalo britanskega odpravnika poslov in mu izročilo protestno noto, potem ko je prejelo informacijo, da eden od članov diplomatskega osebja domnevno pripada britanski obveščevalni službi. Ruska obveščevalna služba FSB pa je razkrila, da gre za diplomata Garetha Samuela Daviesa.

»Akreditacija te osebe je preklicana. V dveh tednih mora zapustiti Rusko federacijo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočilo ministrstvo.

Odnosi med Moskvo in Londonom so že leta napeti, dodatno pa so se zaostrili z rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022. V zadnjih letih sta državi večkrat izgnali osebje veleposlaništev druge države. Izgon z ene strani pa je običajno sledil tudi izgon z druge strani. V luči tega je Rusija posvarila Veliko Britanijo, naj ne zaostruje razmer.