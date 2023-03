Zaradi zastrupitev učenk aretirali več kot sto ljudi

Iranske oblasti so sporočile, da so v zvezi s skrivnostnimi zastrupitvami učenk aretirale več kot sto ljudi. »Med aretiranimi so ljudje s sovražnimi motivi ter ciljem sejanja terorja med ljudmi in šolarji, da bi zaprli šole,« je sporočilo notranje ministrstvo. Vrhovno sodišče pa je potrdilo smrtno kazen za švedsko-iranskega disidenta Habiba Čaba.

V Iranu so od konca novembra poročali o vrsti primerov zastrupitve učenk, ki so zaradi »neprijetnih« vonjav v prostorih šole omedlele, se slabo počutile, težko dihale, nekatere so celo potrebovale zdravniško pomoč. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo prizadetih več kot 5000 učenk v okoli 230 šolah v 25 od 31 iranskih provinc.

Zastrupitve so sledile protestom

»Več kot sto ljudi, ki so odgovorni za nedavne incidente v šolah, je bilo identificiranih, aretiranih in preiskanih,« je po sobotnih navedbah iranske tiskovne agencije Irna, ki jo povzema francoska AFP, sporočilo ministrstvo za notranje zadeve. »K sreči se je število incidentov v zadnjih dneh močno zmanjšalo in ni poročil o učencih z zdravstvenimi težavami,« je dodalo.

Sporočilo je nakazalo na možne povezave z iransko opozicijsko skupino Mudžahedin-e Kalk (MEK), ki ima sedež v Albaniji in jo Teheran obravnava kot teroristično. »Preiskava osumljenih, vključno z njihovimi morebitnimi povezavami s terorističnimi organizacijami, kot so MEK in druge, še traja,« je poročala Irna.

Zastrupitve so se začele pojavljati po dveh mesecih protestov v Iranu, ki so sledili smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini v policijskem pridržanju. Aretirana je bila zaradi domnevne kršitve strogih pravil oblačenja za ženske. Iran je za te proteste obtožil sovražne sile iz tujine.

Potrdili smrtno kazen za švedsko-iranskega disidenta

Iransko vrhovno sodišče pa je danes potrdilo smrtno kazen za švedsko-iranskega disidenta Habiba Čaba, ki je bil dve leti po izginotju s turškega letališča obsojen v Iranu zaradi terorizma.

Teheran mu ne priznava dvojnega državljanstva, na smrt pa je bil obsojen decembra lani zaradi »korupcije na zemlji z oblikovanjem, upravljanjem in vodenjem uporniške skupine, imenovane Harakat al-Nidal, ter načrtovanjem in izvedbo številnih terorističnih operacij v provinci Huzestan«. Med drugim naj bi sodeloval v napadu na vojaški paradi v Ahvazu leta 2018, v katerem je po navedbah iranskih oblasti umrlo 25 ljudi, 250 pa je bilo ranjenih.

Prejšnji teden je iransko sodišče obsodilo na smrt šest domnevnih članov skupine Harakat al-Nidal, ki naj bi med letoma 2017 in 2019 izvedli več napadov. Ukaze naj bi prejemali od svojih »evropskih voditeljev, kot sta Habib Nabgan in Habib Čab«, je poročala spletna stran iranskega pravosodja Mizan Online.