Več deset tisoč ljudi je v soboto v Budimpešti protestiralo zaradi domnevne nedejavnosti vlade madžarskega premierja Viktorja Orbá​na v zvezi z obtožbami o zlorabah otrok v državnih institucijah. K protestom je pozval vodja opozicije Pé​ter Magyar​, Orbánov najresnejši politični izzivalec.

Orbá​novo vlado je v zadnjih letih pretreslo več odmevnih škandalov v zvezi z zlorabami otrok. Tokrat so ogorčenje povzročile nove obtožbe o zlorabah v zaporu za mladoletnike v Budimpešti, poroča AFP. Javnost so razburili posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo nekdanjega direktorja zapora za mladoletnike v prestolnici, kako je brcnil fanta v glavo. Štirje zaposleni so bili na začetku tega tedna pridržani, vlada pa je v vseh podobnih ustanovah uvedla policijski nadzor. Trije drugi zaposleni so bili aretirani že prej, med njimi nekdanji direktor, ki je obtožen tudi sodelovanja pri prostituciji.

K protestom je pozval vodja opozicije Pé​ter Magyar​, Orbánov najresnejši politični izzivalec.. FOTO: Ferenc Isza/Afp

Vodja opozicije Magyar pa je v petek objavil doslej neobjavljeno uradno poročilo iz leta 2021, ki ugotavlja, da je bila več kot petina otrok v državnih varstvenih ustanovah žrtev zlorab. Na njegovo pobudo se je nato v soboto v prestolnici zbralo približno 50.000 ljudi, številni so s seboj prinesli plišaste otroške igrače, pozivali so k zaščiti otrok in odstopu vlade.

Magyar je v nagovoru pred množico zahteval, da vlada ponovno odpre prejšnje preiskave in zagotovi zaščito za žvižgače, premier Orbá​n in njegova vlada pa bi po njegovih besedah morala nositi politične, pravne in moralne posledice teh zločinov. »Madžarska je prišla do točke, ko ne smemo več čakati in ne moremo več molčati. Vlada že leta ve, kaj se dogaja v sistemu za zaščito otrok, in dopušča, da se preiskave ustavijo ali do njih sploh ne pride,« je dejal vodja opozicije.

Vlada se medtem zagovarja in vztraja, da je sprejela ustrezne ukrepe proti sumom zlorabe otrok. Orbá​n je prav tako obsodil najnovejši primer zlorabe in dejal, da tudi mladi kriminalci ne bi smeli biti obravnavani na tak način.

​Orbá​novo vlado pretresa nov škandal, povezan z zlorabami otrok. FOTO: ​Attila Kisbenedek/Afp

Gre za nov škandal, povezan z zlorabami otrok in Orbá​novo vlado. Nekdanja predsednica države Katalin Novak je bila februarja lani prisiljena v odstop, potem ko se je izkazalo, da je pomilostila moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab v domu za otroke in mladostnike.

Afera je s položaja odnesla tudi pravosodno ministrico Judit Varga, premier Orbá​n pa je takrat napovedal niz novih zakonov v boju proti zlorabam otrok.

Afera je privedla tudi do bliskovitega političnega vzpona 44-letnega Magyarja, sicer nekdanjega moža ministrice Varga in sodelavca Orbá​nove stranke Fidesz, ki je po odstopu predsednice in ministrice dejal, da si ne želi biti več del sistema, kjer se krivci skrivajo za ženskimi krili.

Magyar velja za Orbá​novega najresnejšega političnega konkurenta pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.