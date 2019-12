FOTO:Zasačeni pri norčevanju iz Trumpa

Zadržan za 40 minut

Državniški pomenek med Trumpom in Trudeaujem je prešel na osebno raven. FOTO: AFP

Dvoličen Trudeau

Posnetek voditeljev Velike Britanije, Kanade, Francije in Nizozemske na sprejemu v okviru vrha zveze Nato v Buckinghamski palači bi najbrž ostal na ravni navadnega pomenka med pomembneži, če se ne bi pri kanadski televiziji CBS toliko potrudili, da so razbrali vsebino, dodali podnapise in posnetek objavili na svojem profilu Twitter.Tako je ta posnetek, v katerem se politiki norčujejo iz ameriškega predsednikain njegove dolge novinarske konference, danes skoraj zasenčil mnogo pomembnejše pogovore.»Si pozen zaradi tega,« je britanski premier Boris Johnson na posnetku vprašal francoskega predsednika. Vmešal se je kanadski premierin dejal, »da je bil pozen, ker je imel iznenada 40-minutno novinarsko konferenco«.Pred tem sta se namreč Macron in Trump srečala na pogovoru, kasneje pa imela novinarsko konferenco, na kateri sta zagovarjala zelo različna stališča glede Nata in trgovanja. Na posnetku je Macron očitno pripovedoval anekdoto, ko sta se skupini pridružila še britanskain nizozemski premier. Francoski voditelj je s hrbtom obrnjen proti kameri, zato ga ni bilo mogoče slišati. »A seveda, seveda, je naznanil,« je še dejal nasmejan Trudeau in dodal, da »si samo gledal, kako je njegova ekipa izbuljila oči«.Trump je, kot je poročala STA, sicer že lani na vrhu Nata ignoriral protokol in izkoristil svoja srečanja z zavezniki za odgovarjanje na številna novinarska vprašanja. Očitno je prakso letos nadaljeval in kmalu tudi izvedel, kaj si o tem (in njem) mislijo njegovi politični sogovorniki.Najbolj izpostavljen v tem primeru je bil kajpak kanadski premier in Trump mu ni ostal dolžan. »Dvoličen je,« se je po poročanju Guardiana odzval na novinarsko vprašanje o tej temi. »Zdi se mi sicer prijazen, toda izzval sem ga z dejstvom, da ne namenja dveh odstotkov BDP za obrambo in zaradi tega ni bil prav srečen. Ne plačuje dveh odstotkov, pa bi moral. To je vendar Kanada, ima denar.«