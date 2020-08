Zaščitne maske bodo obvezne tudi v službi

Ulice in plaže



10.500

občin v Franciji je tako ali drugače uvedlo maske na odprtih javnih mestih,



Zaposleni v Franciji bodo na delovnem mestu nosili maske.

Spodbujano je delo od doma.

Tudi starejši šolarji in dijaki bodo morali imeti zaščito na obrazu.

Mnogi zaposleni, denimo v gostinstvu in turizmu, jih že nosijo, številni drugi jih še bodo: zaščitne maske so vse bolj pravilo v Franciji, kjer je vlada danes zapovedala socialnim partnerjem, da morajo biti obrazi na delovnem mestu obvezno zaščiteni, kakor naj bo za ustavitev covida-19 spodbujano delo od doma. Po besedah ministrice za delobo treba maske do septembra sistematično uvesti povsod, kjer se srečujejo zaposleni: v pisarnah, sejnih dvoranah, odprtih delovnih prostorih, toaletah.Po pričakovanju je pomislekov nemalo, od higienskih do kulturnih, delno so povezani prav tako s stroški. Po raziskavi, ki so jo opravili v zvezi malih in srednje velikih podjetij, stane zaščitna oprema (od razkužil za roke in mask do zagotavljanja fizične razdalje in razkuževanja delovnih površin) delodajalca že sedaj po sto evrov na mesec na zaposlenega.Maska je medtem vse bolj realnost javnega življenja in torej tudi ulic ne le v Belgiji: v regiji Bruselj, recimo, ampak je čedalje bolj stalnica na odprtih javnih mestih prav tako v Franciji. Medtem ko jo morajo Francozi v vseh zaprtih prostorih, namenjenih javnosti, obvezno nositi od 20. julija, so jo konec julija ali začetku avgusta tudi na odprtem, posebno na močno obljudenih območjih, začeli uvejati v številnih mestih, sploh velikih, in v poudarjeno turističnih občinah: denimo v Parizu, Toulousu, Marseillu, Nici, Lillu, Toursu, Bordeauxu, Biarritzu, Annecyju, pa tudi na privlačnih destinacijah, kot je Mont-Saint-Michel, na primer. Zaščita na nosu in ustih za mnoge ni prijetna, a je, kakor opozarjajo pristojni, nujna za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Ponekod ni možno brez nje na ulico, drugod ne na trg ali v pristanišče, na plažo ali zvečer na živahne ulice v središču mesta. Ukrep velja, povsod, kjer so ga sprejeli, za starejše od 11 let, z izjemo invalidov, tako ali drugače pa zadeva okrog 10.500 občin (vseh je 34.968) iz 66 departmajev.Kakor kaže, da bodo od septembra Francozi nosili masko na delovnem mestu, ne bodo brez nje smeli k pouku niti številni šolarji. Zdravstveni protokol za šolsko leto 2020/2021 v luči covida-19 za zdaj, med drugim, narekuje: obvezno nošenje maske za šolarje višjih razredov in dijake, če ni mogoče zagotoviti fizične razdalje enega mesta, najsi v zaprtih prostorih (od razredov do hodnikov), kakor tudi na prostem. Za šolarje nižjih razredov niso predvidene, bodo pa na razpolago za vse tiste otroke s simptomi bolezni, medtem ko bodo čakali na odhod domov.Na francoskem otoku Réunion, kjer je virus precej razširjen, večina žarišč pa je povezana z družinskimi praznovanji in druženjem, je teorija že prešla v prakso, kajti učenci in dijaki so se večinsko vrnili v šole – glavnina je odprta, ne pa vse – že v ponedeljek: starejši od 11 let z obvezno masko na obrazu. Po pisanju Le Monda ne šolarji, ki so jih posedli vsaj kolikor toliko narazen, ne starši niso navdušeni nad zapovedano zaščitno opremo, tudi zato ne, ker nihče ne ve, kako dolgo bo ukrep v veljavi.Svetovna zdravstvena organizacija za zdaj priporoča maske – v kombinaciji z umivanjem in razkuževanjem rok – posebno bolnim, tistim s simptomi covida-19, zdravstvenim delavcem, starejšim od 60 let in še drugim ranljivejšim skupinam ter vsem drugim, kadar ni možna fizična razdalja ... Posamezne države jih od izbruha pandemije v javnem življenju uvajajo postopno in različno: naj gre za promet, nakupovalna središča ali ulice. V Italiji, denimo, so, kakor velja ponoviti zaradi bližine, obvezne v zaprtih javnih prostorih, od 16. avgusta pa tudi na odprtem: in sicer od šestih popoldne do šestih zjutraj. Vprašanj o učinkovitosti, primernosti in tudi množični uporabi – češ kaj pa če jih bo zmanjkalo za tiste, ki jih zares potrebujejo ... – je ogromno, sploh tam, kjer si civilizacijsko ljudje niso vajeni zakrivati obraza.