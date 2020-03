Zaščitne maske šivajo v zaporih

V Srbiji bodo pomanjkanje mask za zaščito pred koronavirusom delno odpravili z angažmajem zapornikov in zapornic, ki so pred tednom dni začeli šivati maske za zaščito pred koronavirusom. Šivajo tako maske za enkratno uporabo kot tudi maske za večkratno uporabo, saj zapornikom država zaradi splošnega pomanjkanja kupljenih mask ni zagotovila.



V zaporih v Srbiji je okoli 11.000 zapornikov in zapornic. Maske šivajo tisti, ki so že prej končali tečaj šivanja in krojenja. Šivanje je namreč tudi sicer delovna dejavnost nekaterih zaporov. Zaščitne maske šivajo za potrebe zaporov: zase, za paznike in za obiskovalce.



V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so povedali, da se bodo tako izognili porabi proračunskega denarja, hkrati pa bodo prišli do mask prej kot drugi državljani.



Tudi v Srbiji namreč mask primanjkuje. V številnih trgovinah in lekarnah visi na vratih listek z napisom, da je zmanjkalo mask, zaščitnih rokavic in dezinfekcijskih sredstev. Tako ljudem niti ni treba vstopiti in tam zaposlenih izpostavljati nevarnosti.



Srbija je sicer v pričakovanju petih milijonov mask iz Kitajske, ki bodo predvidoma dobavljene v Srbijo do konca tedna.