Zasebne vojske cvetijo v kaosu

V strmoglavljenju zasebnega letala ni umrl le lastnik in »poveljnik« Wagnerjeve skupine Jevgenij Prigožin, temveč tudi nekaj njegovih najtesnejših sodelavcev na čelu z Dmitrijem Utkinom, ki je s Prigožinom in v dogovoru z Vladimirjem Putinom ustanovil notorično zasebno varnostno podjetje. Morilski plačanci so obglavljeni. Vprašanje je, ali bo njihovo telo preživelo. Toda v kaotičnem svetu prihodnost nasilja in varnosti pripada zasebnim podjetjem, ki so marsikje močnejša od državnih vojsk in policij.

Le dva dni prej, preden je umrl tako, kot je živel, je Prigožin na družbenem omrežju telegram objavil videoposnetek (posnet naj bi bil nekje v Afriki), v katerem je napovedal, da se bo njegova paravojska plačancev še širila po Afriki in to naredila – veliko. Dva tedna pred tem se je pojavil na vrhu Rusije in Afrike v Sankt Peterburgu, kjer je utrjeval svoje krvave, s Kremljem tesno povezane posle v številnih afriških državah.

A to niso bili le posli. Vloga Wag­nerjeve skupine v Libiji, Srednjeafriški republiki, Maliju, Burkina Fasu, Sudanu in, nazadnje, v Nigru še zdaleč ni bila le poslovna. Prigožin je bil s svojo mednarodno zasedbo plačancev – kot prej v Siriji in že vrsto let v Ukrajini – prvi podizvajalec ruske zunanje politike. Na terenu je počel tisto, česar si Kremelj – seveda le navzven – ni mogel privoščiti. Opravljal je najbolj umazana dela. Rušil je vse pred seboj. Dobesedno.