Zasebni kapital osvaja ameriška mala podjetja

Slab sloves zasebnega kapitala ni povsem upravičen.

Dan se začne v enem od glasnih, zatemnjenih studiev verige Solidcore, fitnesa po navdihu pilatesa. Novinarka med lovljenjem ravnotežja na drseči platformi vestno izvaja izpadne korake, medtem ko jo njen energični inštruktor spodbuja. Ker ji vadba vzbudi apetit, se odpravi v Maman, restavracijo v francoskem slogu. Sledi nega obraza v HeyDey, kjer kozmetičarka poskrbi za mladostnejši videz njene kože. Spletne trgovine požirajo vse večji delež potrošniških izdatkov za blago, storitvena podjetja, kot je Solidcore, pa zavzemajo ameriška nakupovalna središča in celotne avenije. Stranke, ki delajo na daljavo, jih obiskujejo, da si dan popestrijo z vadbo ali kavo. Ker preživijo več časa doma, več vlagajo tudi v vzdrževanje svojih nepremičnin, več trošijo za vrtnarje in podobne storitve. V ozadju ...